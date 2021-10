Claudia Gerini, ‘triste’ confessione: “Non posso farlo in Italia”

La ‘triste’ confessione di Claudia Gerini: “Non posso farlo in Italia”, ecco di cosa si tratta e le parole dell’attrice

La famosa attrice Claudia Gerini, nel corso di un’intervista a F, si è lasciata andare ad una ‘triste’ confessione. “Non posso farlo in Italia“, ha dichiarato la donna. Di seguito vi diciamo di cosa si tratta, riportandovi le parole dell’amata attrice.

Claudia Gerini, triste confessione: le sue parole

Claudia Gerini è una delle attrici più famose in Italia e soprattutto una delle più amate dal pubblico. La sua carriera inizia quando viene notata a 13 anni da Gianni Boncompagni in un concorso di bellezza. Il famoso regista la sceglie qualche anno dopo per il programma Non è la Rai.

L’attrice raggiunge il successo al cinema grazie alle interpretazioni in Viaggi di nozze e Sono pazzo di Iris Blond, entrambi diretti da Carlo Verdone. La Gerini è stata per anni la musa ispiratrice dell’attore romano, con il quale oggi condivide una bellissima amicizia.

Una delle sue ultime apparizioni è stata nel Diabolik di Manetti Bros e nella serie tv di successo Suburra.

In un’intervista rilasciata a F, la famosa attrice ha dichiarato che, nonostante abbia tre figli, vuole averne un altro. “Vorrei altri tre figli di quattro o otto anni. Solo che ho quasi 50 anni, non ho un marito: mi sono posta il problema, ho pensato che piacerebbe prendere un bimbo in affido” – ha dichiarato l’attrice – “Il fatto è che, essendo single, non posso chiedere un’adozione, ed è incredibilmente assurdo che in un Paese civile una donna che vuole dare amore a un bambino, che ha la disponibilità economica e spazio in casa, non possa farlo”.