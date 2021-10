In Daydreamer ha interpretato la psicologa Deniz: avete mai visto l’attrice lontano dal set?

Daydreamer è una soap opera turca andata in onda dal giugno 2018 al 6 agosto 2019. In Italia è andata in onda per la prima volta l’anno scorso, e quest’anno, esattamente il 28 maggio, c’è stata l’ultima incredibile puntata. Finalmente, Can e Sanem sono tornati insieme, dopo che l’uomo, aveva perso la memoria in un incidente stradale. I ricordi sono riaffiorati pian piano, e l’amore è esploso nuovamente.

Leggi anche Nozze in spiaggia per l’attrice: una location da sogno per celebrare l’amore

Prima ancora, però, quando il signor Divit parte, la giovane scrittrice si lascia aiutare da una psicologa. Deniz, questo il suo nome, sarà di grande aiuto alla giovane. Questo personaggio, arrivato nella serie soltanto dopo, è stato molto apprezzato. Voi, per caso, avete mai visto l’attrice che ne ha vestito i panni? Oggi stenterete a riconoscerla.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

E’ stata Deniz in Daydreamer: vedere l’attrice oggi vi lascerà di stucco

Can e Sanem sono stati i protagonisti di Daydreamer-Le ali del sogno. La loro storia d’amore ha fatto sognare milioni e milioni di telespettatori. Un amore che, ha dovuto affrontare non poche difficoltà, e tanti ostacoli.

Leggi anche L’attrice di Daydreamer appare con un look molto particolare: così, riuscite a riconoscerla?

Ma dopo tante peripezie, i due giovani si sono uniti in matrimonio. Prima ancora, però, ricorderemo, quando, il signor Divit è partito, lasciando sola la scrittrice. In questo periodo, Sanem si è affidata alla psicologa Deniz. Ma chi ha interpretato questo personaggio? Lei è Basak Gumulcinelioglu, e vederla oggi, lontano dal set, vi lascerà senza parole:

Eccola in questo scatto, mostrarsi con un look molto diverso dal solito e bel lontano dal suo personaggio nella soap citata. Basak è un’attrice turca amatissima, nota, appunto, per il ruolo della psicologa Deniz in DayDreamer – Le ali del sogno, ma anche per quello di Pırıl Baytekin Sezgin in Love is in the Air.