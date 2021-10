Dopo Temptation Island è stato beccato con un’altra: l’indiscrezione bomba è trapelata nelle ultime ore.

Un’edizione scoppiettante, quella di Temptation Island andata in onda la scorsa estate. Un’edizione che, però, non ha visto il lieto fine per tutte le coppie che si sono messe in gioco nel docu reality di Canale 5. E proprio un’ex fidanzato dell’ultima edizione sarebbe stato beccato con la sua nuova fiamma.

LEGGI ANCHE —–>Si è sposata! L’ex di Temptation Island è convolata a nozze: gioia pazzesca!

Le immagini sono state riportate da Deianira Marzano sul suo canale Instagram, dove si parla di una storia che risalirebbe a questa estate. Curiosi di scoprire di più su questa indiscrezione? Siete nel posto giusto!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

L’ex fidanzato di Temptation Island ha ritrovato l’amore? L’indiscrezione

Alessio Tanoni ha una nuova fiamma? Lo abbiamo conosciuto questa estate, quando ha partecipato a Temptation Island con la sua ormai ex Natascia Zagato. I due avevano anche deciso di uscire insieme dopo il falò finale, nonostante le incomprensioni e un percorso piuttosto burrascoso nel villaggio. Dopo un po’, però, i problemi sono risorti ed è arrivata la notizia della rottura.

Nella vita di Alessio, però, potrebbe esserci ora un’altra donna. Natascia aveva più volte lanciato frecciatine al suo ex, lasciando intendere che dietro alla sua decisione di averla lasciata per riflettere, si nascondeva l’interesse per un’altra donna. Una versione che Alessio ha sempre smentito, dichiarando di non frequentare nessuna e di aver maturato la sua decisione in seguito alle nuove incomprensioni.

A lanciare l’ultima indiscrezione è stata Deianira, che ha postato alcuni scatti del ragazzo in compagnia della cantante Lialai. Nulla di compromettente, ma secondo quanto si legge, i due avrebbero una storia già da qualche mese. Date un’occhiata:

Precisiamo che si tratta di una indiscrezione e che, quindi, non è una notizia ufficiale. Quale che appare ormai certo, però, è che la relazione tra Alessio e Natascia sia definitivamente conclusa. E voi, cosa ne pensate? Vi piaceva questa coppia di Temptation Island?