Dopo l’intervento chirurgico, Belinda ha iniziato a vivere un vero e proprio dramma: choc pazzesco per la donna, cos’è successo.

In molti, siamo certi, ricorderanno il programma ‘Incidenti di Bellezza’. Andato in onda su Real Time poco meno di 10 anni fa, la trasmissione raccontava le storie di persone che, dopo essersi sottoposte ad un intervento di chirurgia estetica, hanno iniziato a vivere un vero e proprio incubo. In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo raccontato di Jeanetta. La donna, come spiegato, si era sottoposta anni prima ad un intervento di addominoplastica. E, da quel momento, aveva iniziato a vivere un incubo.

Leggi anche –> Dopo l’intervento chirurgico è iniziato un incubo, spiacevolissimo incidente: la sua trasformazione è sconvolgente

Tra gli altri pazienti che, però, hanno deciso di chiedere aiuto al dottor Vik Vijh, c’è anche la cinquantaseienne Belinda. Anche lei, così come tantissimi altri protagonisti del programma, aveva deciso di rivolgersi al chirurgo per rimediare ad un intervento di lifting facciale andato male. “Ho vergogno di raccontare alle persone cos’è successo”, dice la Draper alle telecamere del programma. Cos’è successo, però? Ci pensiamo noi a raccontarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Belinda Draper dopo l’intervento viveva un incubo: dramma pazzesco, cos’è successo

La storia di Belinda Draper è stata raccontata nel corso della terza stagione de ‘Incidenti di bellezza’. Ed ha tenuto tutti col fiato sospeso. Perché? Il motivo è piuttosto semplice: alle telecamere del programma, la donna ha raccontato di essersi sottoposta anni prima ad un intervento di lifting facciale. E che, da quel momento, la sua vita è stata letteralmente stravolta. Sebbene subito dopo l’operazione, Belinda abbia iniziato a godere dei suoi benefici, qualche tempo dopo è iniziato il suo incubo. “Avevo la pelle più fresca e decisamente più giovane. Mi sentivo soddisfatta”, ha iniziato a raccontare la donna. Spiegando, inoltre, che il medico le ha tolto i punti con troppa forza e che, molto presto, il suo viso sia ritornato come quello di prima.

Leggi anche –> Vite al Limite, le è stato proibito l’intervento chirurgico: colpo di scena choc

“Le cicatrici sono veramente larghe e superano i lobi delle orecchie. Sono la prova inconfutabile dell’incompetenza del chirurgo”, ha detto il chirurgo Vijh. Accettando, quindi, la richiesta di Belinda di aiuto. Cos’ è successo, però, dopo? E, soprattutto, qual è il risultato? Eccolo:

Oltre al fatto che la pelle di Belinda, dopo l’intervento fatto dal chirurgo Vijh, risulta più stirata, si vede chiaramente che le cicatrici sembrerebbero davvero scomparse. “Posso uscire senza vergognarmi”, ha detto la donna.