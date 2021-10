Avete notato tutti il bikini di Elettra Lamborghini: la cantante ed ereditiera alle Maldive ha incantato tutti, ecco i dettagli del costume da bagno.

Ad un anno dalle nozze con il suo Afrojack, Elettra ha trascorso gli ultimi giorni in un vero e proprio paradiso. La coppia di sposi per festeggiare il loro anniversario di matrimonio si sono regalati una seconda luna di miele. Come meta hanno scelto le Maldive: sulle spiagge bianche da sogno, i due si sono scattati diverse foto ed hanno trascorso così qualche giorno in pieno relax. Ad attirare l’attenzione lo scatto postato da Elettra, sul suo canale Instagram: con un bikini arancio, su una magnifica spiaggia, ha conquistato davvero tutti! Ma sapete i dettagli del costume che indossa la Lamborghini?

Elettra Lamborghini alle Maldive, il suo bikini arancio fa il pieno di like: sapete quanto costa?

Elettra Lamborghini sulla spiaggia delle Maldive ha indossato un bikini arancio che ha messo in risalto le sue incantevoli forme. Ma voi siete qui per conoscere i dettagli dei due pezzi scelti dall’ereditiera.

In tanti avranno notato l’iconico logo presente sul bikini: la firma Fendi è stata riconosciuta da tutti essendo il motivo FF super visibile! Il costume da bagno a due pezzi con la parte superieore a triangolo e gli slip con lacci laterali, è realizzato in Lycra! Sapete quanto costa? Sul sito ufficiale del noto brand il valore del costume è di 395 euro.

Il post della Lamborghini sui social vanta ben oltre 390 mila like, per non parlare dei commenti! Tra questi anche quello di suo marito, Afrojack, che le ha fatto un complimento: ‘Bella‘ seguito da un cuore.

