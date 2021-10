George Clooney ha fatto un regalo da 14 milioni di dollari al suo gruppo di amici: un gesto d’amore che ha lasciato tutti a bocca aperta. L’attore ha raccontato inoltre un retroscena ‘da brividi’: c’entrano gli agenti di sicurezza.

Ha regalato alcune dichiarazioni incredibili nel corso di un’intervista a GQ in occasione della nomina come ‘icona dell’anno’. George Clooney è sempre stato apprezzato dal pubblico cinematografico mondiale non solo per il suo enorme talento, ma anche per la sua vita privata, per il suo attaccamento ai valori della famiglia, dell’amicizia. La star di Hollywood con GQ ha fatto una lunga chiacchierata ed ha svelato di aver fatto un regalo, da considerare immenso, ai suoi amici. Ecco i retroscena svelati solo ora!

George Clooney: ‘Gli agenti della sicurezza impauriti’, il retroscena ‘da brividi’ raccontato solo ora

George Clooney tempo fa ha deciso di regalare ai suoi 14 amici un milione di dollari ciascuno, in contanti. Tra i suoi ‘fratelli’ anche Rande Gerber, marito di Cindy Crawford, che ha provato a rifiutare i soldi ricevuti in regalo: La star di Hollywood è stato irremovibile. O tutti o nessuno. “Ero un ragazzo single. Avevo 52 anni o qualcosa del genere. Tutti noi stavamo invecchiando. Ho pensato: “Tutto quello che ho sono questi amici che in 35 anni mi hanno aiutato in un modo o nell’altro. Senza di loro non avrei niente di quello che ho. Se fossi investito da un autobus, sarebbero tutti nel testamento. Allora perché sto aspettando di essere investito da un autobus?”. Queste sono le parole di George Clooney, raccontate a GQ in occasione della nomina come ‘icona dell’anno’.

Il retroscena riguarda gli agenti della sicurezza dell’attore: “Quando ho ritirato i soldi, gli agenti della sicurezza se la stavano facendo addosso vista l’enorme quantità di denaro” ha confessato George. Certo, come non capirli. Proviamo ad immaginare quattordici zaini dal valore di 14 milioni….Chi non ha provato un brivido?

Gli amici di Clooney, quando lui era in difficoltà economica, tra provini e porte degli studios sbattute in faccia, gli hanno aperto le loro case per permettergli di avere un posto sicuro dove dormire, dove mangiare. Per ripagare tutto l’affetto ricevuto, George ha deciso di fare questo ‘atto d’amore’. Chissà qual è stata la faccia dei 14 amici di Clooney, non appena aperta la ‘valigetta’ da un milione di dollari….