GF Vip, le concorrenti hanno violato il regolamento? Cosa è successo durante la diretta, nel corso della puntata di ieri del reality show di Canale 5.

Una puntata incandescente, quella del GF Vip andata in onda ieri sera su Canale 5. Una puntata in cui è successo davvero di tutto: la discussione tra i vipponi ha raggiunto toni elevatissimi, a tal punto che Alfonso Signorini ha dovuto chiudere il collegamento. La tensione in casa, ormai, è arrivata alle stelle e siamo certi che le liti non sono affatto terminate qui. Nel frattempo, però, il gioco continua e con esso ovviamente le nomination.

A fine puntata, come sempre, i concorrenti hanno dovuto fare il proprio nome, indicando chi vogliono in nomination e per quale motivazione. Ebbene, è proprio poco prima che alcune concorrenti si sarebbero messe d’accordo, rivelandosi a vicenda il nome del concorrente che avrebbero scelto. Qualcosa che, come ricorda sempre Alfonso, non è possibile fare secondo il regolamento del programma. Scopriamo cosa è successo durante la diretta.

GF Vip, le concorrenti hanno violato il regolamento? Il video fa il giro del web, è successo in diretta

Alcune concorrenti avrebbero infranto il regolamento del GF Vip, rivelandosi in anticipo la propria nomination? Secondo molti utenti sul web è andata proprio così. In particolare, su Twitter circola un video in cui alcune concorrenti, parlando in salotto, fanno il nome del vip che avrebbero nominato di lì a poco. O meglio, utilizzano l’iniziale del nome, per non essere comprese. Le immagini, però, sono state catturate dai telespettatori più attenti e hanno fatto il giro di Twitter. Sul divano ci sono Manila, Ainett, Raffaella e Jo Squillo. Date un’occhiata:

E voi, cosa ne pensate? Si tratta di una violazione del regolamento? Non ci resta che attendere per scoprire eventuali decisioni del Grande Fratello.