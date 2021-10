Giorgio Manetti tornerà a Uomini e Donne? Le sue parole non lasciano dubbi

L’ex cavaliere Giorgio Manetti tornerà a Uomini e Donne? Le sue parole sembrano veramente non lasciare dubbi: ecco cosa ha detto

Giorgio Manetti tornerà a Uomini e Donne? Molte telespettatrici vorrebbero rivedere l’ex cavaliere nel dating show di Maria De Filippi. Le sue parole, rilasciate al settimanale Mio, sembrano veramente non lasciare dubbi. Di seguito vi sveliamo cosa ha dichiarato.

Giorgio Manetti tornerà a Uomini e Donne?

Giorgio Manetti è stato uno dei principali protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere era amatissimo dalle telespettatrici e la sua storia d’amore con Gemma Galgani ha fatto sognare milioni e milioni di telespettatori. La loro relazione amorosa è arrivata perfino in prima serata con un programma dedicato tutto a loro due.

Dopo la fine della storia con la dama torinese, Manetti è rimasto per un anno nella trasmissione di Maria De Filippi senza però innamorarsi. Il cavaliere toscano ha poi deciso di abbandonare per sempre il programma. Molte telespettatrici vorrebbero vedere nuovamente il cavaliere toscano nel programma di Maria De Filippi. Le sue parole, però, sembrano non lasciare dubbi.

Intervistato dal settimanale Mio, Manetti ha dichiarato di essersi fidanzato nuovamente e di conseguenza non ha nessun intenzione di tornare nel dating show di Maria De Filippi. L’ex cavaliere toscano ha poi aggiunto sul programma: “Quello per me è un periodo finito. Mi sembra che sia cambiato un po’ tutto, non è più eccitante come prima. Di amore ormai si parla raramente. Più che altro si litiga e si fa spettacolo con le discussioni“.

A questo punto siamo quasi sicuri che Manetti non tornerà nella trasmissione di Maria De Filippi e la sua assenza sicuramente si farà sentire.