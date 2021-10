Giulia Salemi si confessa: le sue parole sui social hanno fatto preoccupare i fan, l’influencer sta vivendo un periodo ‘particolare’, lo sfogo.

Non sembrano esser giorni facili per una delle influencer più amate ed in voga del momento. Giulia Salemi, volto di celebri reality e di Instagram, ha raccontato ai suoi follower, negli ultimi giorni, qualche piccolo ‘disturbo’ di cui sta soffrendo. Ci ha raccontato che il suo ritorno a Milano, dopo esser stata qualche giorno in compagnia del suo Pierpaolo Pretelli, è stato particolare! Ha viaggiato senza valigia, l’ha dimenticata a casa del suo fidanzato! “Sono stordita” ha spiegato ai suoi fan. Ma non è tutto: la Salemi è un po’ tesa nell’ultimo periodo.

Giulia Salemi: “Ogni cosa mi mette ansia o mi innervosisce”, lo sfogo dell’influencer

La celebre influencer, Giulia Salemi, si è sfogata attraverso le sue Instagram story ed ha raccontato delle sue ansie degli ultimi giorni.

“Sono felice e grata ma un po’ esaurita. Io sono molto determinata e stakanovista, non mi fermo un attimo, non mi accontento mai. Questa è una cosa positiva però ogni tanto mi devo fermare ed apprezzare maggiormente il momento e gli avvenimenti positivi anzichè soffermarmi inutilmente in piccolezze o farmi intossicare da sciocchezze” ha spiegato.

Giulia ha confessato che vorrebbe prendersi cura del suo corpo, della sua mente, facendo meditazione. “Ogni cosa mi mette ansia o mi innervosisce. Anche le cavolate e questo non va bene. Stiamo sempre al cellulare, tutte le informazioni senza contare radiazioni e luci blu ci stanno facendo del male. Devo concentrarmi e lavorare dentro di me” sono state le parole della Salemi.

La Salemi in seguito ha voluto sottolineare che Pierpaolo non c’entra nulla con questo suo stato d’animo: in tanti si sono preoccupati che ci fossero problemi nella coppia!