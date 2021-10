Lorella Cuccarini, l’avete mai vista a 15 anni? Spunta uno scatto inedito del passato della famosa showgirl.

È una delle ballerine e showgirl più amate di sempre. Attualmente nella scuola di Amici come insegnante di canto, forse non tutti sanno che Lorella Cuccarini è super seguita anche sui social. Il suo canale Instagram conta ben 507 mila followers, con cui la showgirl condivide foto e video delle sue giornate, da backstage lavorativi agli attimi di vita quotidiana. E, qualche ora fa, Lorella ha risposto ad alcune domande dei fan, che le hanno chiesto di condividere alcune immagini speciali per lei.

C’è chi ha chiesto foto degli inizi della carriera, chi scatti inediti del dietro le quinte di Amici. Ma c’è anche chi ha chiesto una foto di Lorella quando aveva 15 anni: curiosi di vedere la mitica Cuccarini da adolescente? Ve la mostriamo subito!

Lorella Cuccarini a 15 anni: Lo scatto condiviso sui social dall’insegnante di Amici

Lorella Cuccarini è uno dei personaggi televisivi più famosi ed amati di sempre. La sua carriera ricca di successi è iniziata negli anni ’80 e non si è mai fermata. Non tutti, però, ricordano com’era la bellissima romana quando aveva solo 15 anni. A mostrare una foto ricordo è stata proprio lei, attraverso il suo canale di Instagram. Ecco lo scatto condiviso:

Eh si, i capelli sono più corti e più scuri, ma il viso è praticamente identico. Sembra non essere passato mai il tempo per la meravigliosa Lorella. Che vi aspetta domenica pomeriggio con una nuova scoppiettante puntata di Amici 21. Avete già i vostri allievi preferiti?

Dalla cattedra di danza a quella di canto

Come avrete notato, Lorella è rimasta ad Amici, ma ha cambiato ruolo! L’anno scorso la showgirl era insegnante di ballo, quest’anno è passata alla categoria canto, al posto di Arisa. Quest’ultima ha lasciato il talent per dedicarsi ad una nuova avventura sul palco di Ballando con le stelle! Per quanto riguarda il ballo, ad Alessandra Celentano e Veronica Peparini si è aggiunto Raimondo Todaro.