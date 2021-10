Le loro nozze sono state celebrate a Matrimonio a prima vista Italia nel 2019,ma cos’è successo subito dopo? Non tutti lo sanno!

Matrimonio a prima vista Italia è uno dei programmi televisivi più seguiti dal pubblico italiano. Andato in onda per la prima volta nel 2016, lo show di Real Time da la possibilità a tre coppie, abbinate tra di loro, di prendere a parte ad un vero e proprio esperimento sociale. Nessuno dei diretti interessati, infatti, sa chi sarà l’altra parte della sua mela fino al momento delle nozze. È soltanto nel giorno del matrimonio, infatti, che i partecipanti scoprono chi sarà il loro rispettivo marito ed, ovviamente, la loro rispettiva moglie.

Leggi anche –> Dopo pochi mesi dalle loro nozze a Matrimonio a prima vista Italia la decisione ‘choc’: l’avreste mai detto?

Nel corso di queste sette stagioni, abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissime coppie. C’è chi, una volta spenti i riflettori, ha continuato a stare insieme. E chi, invece, non ha nemmeno aspettato il loro spegnimento per decidere cosa fare. Cosa sappiamo, però, su questa giovanissima coppia che ha partecipato a Matrimonio a prima vista Italia nel 2019? Le loro nozze sono state celebrate nel corso della quarta stagione del programma, ma cosa hanno deciso di fare? Non tutti lo sanno!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Cos’è successo dopo le nozze a Matrimonio a prima vista italia nel 2019?

Come dicevamo quindi, le nozze di Cecilia De Stefanis e Luca Serena sono state celebrate nel corso di Matrimonio a prima vista Italia nel 2019. Entrambi entusiasti del loro primo incontro avvenuto sull’altare, i due hanno vissuto una splendida luna di miele e storia d’amore. Tanto è vero che, giunti quasi a conclusione del loro percorso, entrambi hanno deciso di proseguire il loro matrimonio. Cos’è successo, però, dopo?

Leggi anche –> Matrimonio a prima vista 7, l’annuncio che tutti aspettavano: quando parte la nuova edizione

Sappiamo benissimo che, dopo le nozze, Matrimonio a prima vista Italia da la possibilità ai suoi telespettatori di scoprire cos’è successo ai partecipanti di quell’edizione qualche mese dopo. Ecco, com’è andata a finire tra Luca e Cecilia? I due, ancora adesso, sono ancora una coppia? Ebbene: purtroppo no!

Una volta ritornati nel programma qualche mese dopo le loro nozze, la coppia ha annunciato la loro separazione. Ed, ovviamente, divorzio.

Vi piacevano come coppia?