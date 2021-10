Su Instagram, è spuntato uno scatto del passato di Milly Carlucci: com’era? Splendida prima come ora, stenterete a crederci.

Mancano ancora pochissime settimane e, finalmente, Milly Carlucci tornerà al timone di ‘Ballando con le Stelle’. Questa che sta per iniziare, c’è da ammetterlo, sarà un’edizione davvero speciale ed indimenticabile. Non soltanto perché il cast scelto, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è davvero spettacolare, ma anche perché, a distanza di anni, la padrona di casa dovrà fare a meno di alcuni pezzi da novanta dal programma. A partire da Raimondo Todaro, che attualmente è ad Amici, Vera Kinnunen ed Ornella Boccafoschi, entrambe incinte.

Tra poco in onda con Ballando con le Stelle, Milly Carlucci è tra le conduttrici televisive più amate in assoluto. Entrata a far parte del mondo dello spettacolo davvero giovanissima, la splendida conduttrice ha saputo cavalcare la cresta dell’onda in un vero e proprio batter baleno. Siete curiosi, però, di vederla nel passato? Ad oggi, la Carlucci vanta di un fascino davvero incredibile, ma com’era anni ed anni fa? Su Instagram, è spuntato uno scatto inedito del passato che ci permette di capire come Milly sia splendida ora come all’epoca. Di che cosa parliamo? Eccola qui: che meraviglia!

Avete mai visto Milly Carlucci nel passato? Lo scatto inedito: com’è cambiata!

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Milly Carlucci è solita intrattenere il suo pubblico con degli scatti fotografici davvero incantevoli. È proprio per questo motivo che, in un’occasione davvero speciale per Pippo Baudo, la conduttrice televisiva non ha perso occasione di poter mostrare una foto insieme a lui in cui lei, però, è davvero giovanissima.

Ricordate com’era Milly Carlucci nel passato? Sia chiaro: non sappiamo esattamente a quanti anni fa risalga questa fotografia. Una cosa, però, è certa: la conduttrice è sempre splendida. Che sia adesso o nel passato, la bellissima Carlucci è sempre straordinaria. Siete pronti a vedere anche voi questo scatto? Ci pensiamo immediatamente!

Che dire? È davvero bellissima! E, sia chiaro, non siamo affatto i soli a dirlo. Tra i tantissimi commenti arrivati a corredo dello scatto, c’è chi dice che la preferisce così. Per noi è sempre splendida, voi?