Chi è Paola Egonu: altezza, età, Instagram, vita privata, stipendio e genitori

Paola Egonu è tra le ospiti di questa puntata di Verissimo, ma cosa sappiamo su di lei? Dall’età allo stipendio: tutti i dettagli.

Sarà proprio lei tra le protagoniste indiscusse di questa nuova puntata di Verissimo: Paola Egonu! È proprio nel corso dell’appuntamento di oggi, Sabato 2 Ottobre, che la capitana della nazionale italiana di pallavolo si racconterà ampiamente alla padrona di casa. In attesa, però, di scoprire cosa succederà e, soprattutto, quali sono le rivelazione alle quali si lascerà andare, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei?

A distanza di qualche settimana dall’incontro Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs ed altri sportivi della nostra Nazionale, Silvia Toffanin continua ad ospitare grandissimi nomi dello sport nostrano. E stavolta ha pensato di invitare Paola Egonu. Siete pronti ad assistere alla sua intervista? Noi si! Anzi, non vediamo l’ora! In attesa, però, scopriamo qualche cosa in più su di lei. A partire dalla sua età fino allo stipendio: cerchiamo di capire ogni cosa!

Chi è Paola Enogu: età, altezza, genitori, Instagram e vita privata

Paola Enogu, quindi, sarà tra gli ospiti di questo Sabato pomeriggio. Siete curiosi, però, di sapere qualche cosa in più su di lei?

Nata a Cittadella, in provincia di Padova, da genitori nigeriani il 18 Dicembre del 1998, Paola Enogu è un’amatissima ed affermatissima pallavolista italiana. Iniziati a muovere i primi passi in questo sport presso la squadra della sua città, la bella Enogu si è facilmente fatta notare. Tanto è vero che adesso, dopo una carriera davvero incredibile, è tra i volti fissi ed amatissimi della Nazionale nostrana. Con un’altezza pari a 1,93 metri, la pallavolista è una vera e propria certezza per la sua squadra.

Cosa sappiamo sui suoi genitori? Purtroppo, le notizie che abbiamo in merito sono davvero pochissime. Entrambi di origini nigeriane, sembrerebbe che suo padre fosse un camionista. E sua mamma, infine, un’infermiera. Paola, infine, ha fratelli? Assolutamente si! Ben due: Angela ed Andrea!

È attualmente fidanzata? Nel lontano 2018, in una sua intervista a Il Corriere della Sera, Paola ha confessato di amare una donna. Che, più tardi, si è rivelata essere anche lei una pallavolista. Stanno ancora insieme? Al momento, non lo sappiamo! Seppure sia attivissima sul suo canale Instagram, la Enogu non è solita condividere foto appartenenti alla vita privata col suo pubblico.

Quanto guadagna?

A questo punto, la domanda sorge spontanea: a quanto ammonta il suo stipendio? Stando a quanto si apprende da Money.it, sembrerebbe che, secondo una stima de La Gazzetta Dello Sport, il patrimonio di Paola Egonu si aggiri intorno ai 400.000 mila euro a stagione. Sarà davvero così? Chi lo sa!

Noi non vediamo l’ora di poterla ascoltare quest’oggi, voi?