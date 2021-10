Era Raffaele de ‘Io speriamo che me la cavo’: sono trascorsi 30 anni, cosa fa oggi?

Ha vestito i panni di Raffaele nel film ‘Io speriamo che me la cavo’, ma cosa fa oggi dopo quasi 30 anni dalla pellicola? Scoprirlo vi lascerà senza parole!

Avete mai visto il film ‘Io speriamo che la cavo’? Uscito in tutte le sale cinematografiche nel 1992, la pellicola diretta da Lina Wertemuller ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Ancora oggi, nonostante siano passati quasi 30 anni dalla sua prima pubblicazione, il film continua ad essere considerato un vero e proprio cult del cinema italiano. Con protagonista indiscusso Paolo Villaggio nei panni del maestro Marco Tullio Sperelli, il film ha raccontato le avventure di un maestro elementare che, arrivato in Campania per errore, ha a che fare con una classe di bambini piuttosto vivace e problematica.

In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di Vincenzino. Cosa sappiamo, però, su Raffaele? Davvero piccolissimo quando ha preso parte al film, l’attore ha saputo conquistare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo: nonostante la sua giovanissima età, l’attore ha interpretato alla grande un ruolo piuttosto complicato ed ostico. Cosa sappiamo, però, adesso su di lui?

Era Raffaele ne ‘Io speriamo che me la cavo’, ma cosa fa oggi? Eccolo dopo quasi 30 anni

Protagonista indiscusso de ‘Io speriamo che me la cavo’, insieme a Paolo Villaggio, è stato proprio lui: Raffaele! Vestiti i panni di un bambino da un atteggiamento piuttosto discutibile, il giovanissimo attore ha saputo catturare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. È proprio per questo motivo che ancora oggi, a distanza di quasi 30 anni, sono davvero tantissime le persone che si chiedono cosa faccia oggi. E come sia cambiato.

Così come per Vincenzino, altro protagonista del film, anche Raffaele ha continuato a cavalcare la cresta dell’onda dopo il successo riscontrato dal film. Ancora oggi, infatti, Ciro Esposito, questo è il suo vero nome, continua ad essere un attore amatissimo ed apprezzatissimo. Non è un caso, infatti, se ha preso parte a tantissime pellicole cinematografiche, ma anche a diverse serie televisive, tra cui anche Gomorra.

La sua interpretazione nel film è stata davvero magnifica, vero? Pensate, aveva solo 11 anni!