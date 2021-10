In questo scatto era solo un bambino, ma oggi è molto amato: lo riconoscete? Fra poche ore lo vedremo in tv.

In questo dolcissimo scatto era solo un bambino, ma oggi, come vi abbiamo già anticipato, è molto amato. Negli anni è divenuto un personaggio televisivo apprezzatissimo. Proprio questo scatto, abbiamo avuto modo di vederlo, in una clip.

Forse, non tutti ricordano, ma, nella prima puntata di Amici di Maria De Filippi, erano presenti diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Uno ad uno, sono scesi al centro dello studio, e prima dell’arrivo dei nuovi allievi, abbiamo avuto modo di vedere una clip, in cui sono state ripercorse le tappe del loro percorso professionale, partendo dall’infanzia. Anche il protagonista di questo scatto era lì presente, e sarà presente anche fra poche ore, in televisione, alla conduzione di un seguitissimo programma. L’avete riconosciuto?

Era solo un bambino, ma oggi è un personaggio molto amato: fra poche ore lo vedremo in tv

Questo bambino in foto, oggi, è un personaggio del mondo dello spettacolo molto amato, ma non solo. Fra poche ore, avremo il piacere di vederlo alla conduzione di un seguitissimo programma. Voi, l’avete riconosciuto?

Nello scatto è fotografato il mitico Martin Castrogiovanni: l’avreste mai detto? Impossibile non notare che, lo sguardo è proprio il suo. Fra poche ore, vedremo Martin al timone di Tu si que vales, insieme a Belen Rodriguez e Alessio Sakara.

L’ex rugbista, nel corso della sua fruttuosa carriera, ha toccato grandi traguardi: due Champions Cup, più di cento presenze nella Nazionale italiana, sei volte campione nazionale in Inghilterra, Francia e Italia. Martin Castrogiovanni è un vero e proprio campione. Negli ultimi anni è divenuto un amato personaggio televisivo, ed ha preso le redini di diverse trasmissioni. Oggi, insieme ad Alessio Sakara e Belen Rodriguez, è al timone di Tu si que vales, pronto a sorprenderci ogni sabato sera!