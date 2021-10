Shakira, brutta disavventura: era insieme ai suoi figli quando è successo

Brutta disavventura per la pop star Shakira, quando è successo era insieme ai figli: di seguito vi spieghiamo tutto nei dettagli

Brutta disavventura per la famosissima cantante Shakira. La pop star si trovava al parco insieme al figlio quando è successo l’impensabile. Di seguito vi spieghiamo tutto nei dettagli.

Shakira, brutta disavventura per la cantante: era al parco con i figli

La nota pop star Shakira nel pomeriggio di mercoledì ha vissuto veramente attimi di paura. La cantante si trovava in noto parco di Barcellona, dove risiede insieme alla famiglia. La cantante si trovava insieme al figlio quando è stata aggredita da alcuni cinghiali.

La cantante ha raccontato quanto accaduto tra le stories del suo account Instagram. Shakira ha raccontato di essere stata attaccata da una coppia di cinghiali. Gli animali l’avrebbero aggredita e poi si sono impossessati della sua borsa, portandola con loro nel bosco.

Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze e la cantante in seguito è riuscita a recuperare anche la borsa. La nota pop star ha mostrato sui social come i cinghiali hanno ridotto la sua povera borsa ed ha poi aggiunto: “Stavano portando la mia borsa nel bosco con il mio cellulare dentro. Hanno distrutto tutto”. La pop star ha poi cercato di stemperare gli animi, rivolgendosi al figlio Milan: “Dici la verità: come ha resistito tua mamma al cinghiale?”.

Milan Piqué Mebarak è nato il 22 gennaio 2013, ha 8 anni ed è il primogenito di Shakira e del calciatore del Barcellona Gerard Pique. Il nome Milan, come dichiarato dal calciatore stesso, “significa caro, amato e grazioso in slavo, laborioso in latino e unificazione in sanscrito”. La coppia ha avuto anche un altro figlio, Sasha, nato il 29 gennaio del 2015.