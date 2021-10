Si sposano! La famosa coppia, stando alle ultime indiscrezioni, presto potrebbe celebrare l’amore! Dopo 10 anni hanno deciso di fare il grande passo.

Profumi d’arancio in casa Matri – Nargi? Avete capito bene, l’ex Velina di Striscia la Notizia e l’ex calciatore presto potrebbero convolare a nozze! Insieme formano una delle coppie più amate del gossip italiano: stanno insieme dal lontano 2009 e dalla loro unione sono nati i loro gioielli, Sofia e Beatrice. Sono pronti a fare il grande passo? Circolano alcune voci sul loro conto, la Nargi avrebbe anche confermato le nozze! Ecco le ultime indiscrezioni.

Si sposano! Proposta in gran segreto, dopo 10 anni la celebre coppia convolerà a nozze

La coppia che vive insieme da oltre 10 anni è pronta a fare il grande passo. Federica Nargi e Alessandro Matri, genitori di Sofia e Beatrice, presto potrebbero convolare a nozze. “Il matrimonio arriverà” sarebbero state le parole dell’ex Velina nel corso di un’intervista a Visto, scrive VelvetGossip. I fan sono esplodi dalla gioia!

La showgirl non si è sbilanciata troppo, non ha spifferato quando e come avverranno le loro nozze. Sarà senza dubbio un momento magico e d’oro, ricco di amici e familiari. La proposta sarebbe avvenuta ‘in gran segreto’, visto che nessuno dei due ha reso pubbliche fotografie di coppia o dell’anello. Entrambi riservati, hanno deciso di ritagliarsi un momento così romantico per loro e custodirlo per bene, tenerlo lontano dalle luci dei riflettori.

L’amore con il passare degli anni si è fortificato: i meravigliosi genitori di due splendide bimbe, presto si giureranno amore eterno anche davanti amici e parenti! Non vediamo l’ora di scoprire qualche dettaglio in più!

