Tina Cipollari è rifatta? Le parti del corpo su cui è intervenuto il chirurgo

Tina Cipollari è rifatta? In questo articolo vi sveliamo quali sarebbero le parti del corpo sul quale sarebbe intervenuto il chirurgo

L’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari è rifatta? Il chirurgo sembrerebbe essere intervenuto in alcune parti del colpo. Di seguito vi sveliamo quali sono.

Tina Cipollari è rifatta?

Tina Cipollari è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico italiano. La donna ha raggiunto il successo grazie al programma Uomini e Donne. Nel dating show di Maria De Filippi è stata prima tronista e poi opinionista. Grazie al successo ottenuto con la trasmissione di Maria De Filippi, la Cipollari nel corso degli anni ha partecipato anche ad altri programmi come Selfie – le cose cambiano.

A Uomini e Donne è divenuta celebre soprattutto per i suoi scontri accesi con Gemma Galgani, dama storica del trono over. Le due donne sono acerrime rivali e le loro discussioni contribuiscono a tenere alto lo share del programma.

In tutti questi anni, però, il pubblico si è sempre posto una domanda: Tina Cipollari è rifatta? L’opinionista di “Uomini e Donne” è stata protagonista della rubrica “Fatti e Rifatti” di Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci ha messo a confronto alcune immagini del passato con alcune immagini odierne. La Cipollari sembra aver gonfiato le labbra, tirato l’arco delle sopracciglia e gonfiato un po’ gli zigomi. Sui ritocchi estetici ovviamente non abbiamo dichiarazioni in merito, ma alcuni cambiamenti sembrano davvero evidenti.

Di recente anche la sua rivale, Gemma Galgani, ha modificato il suo corpo con alcuni ritocchi estetici. La dama di Uomini e Donne ha rifatto il seno ed ha rimpolpato le labbra. Durante il programma Selfie – Le cose cambiano, invece, aveva modificato il naso.