La trasmissione Mediaset chiude in anticipo: arriva la drastica decisione, ecco cosa accadrà nelle prossime puntate.

Una voce che era nell’aria da qualche settimana, ma solo da qualche ora è arrivata la conferma definitiva. Una discussa trasmissione Mediaset chiuderà in anticipo, di ben due settimane, a causa degli ascolti bassi.

Nella prossima puntata, la quarta, andrà in scena già la semifinale dello show, che sarà poi seguita dall’ultima puntata. In seguito, i dettagli della decisione di Mediaset.

La trasmissione Mediaset chiude in anticipo: la decisione dopo i dati di ascolto non soddisfacenti

Star in the star chiude in anticipo di due settimane. La trasmissione di Canale 5 condotta da Ilary Blasi non ha convinto il pubblico e la decisione di Mediaset è stata inevitabile. Giovedì 7 ottobre andrà quindi in onda già la semifinale del programma, mentre il 14 ottobre avremo la finale: le puntate saranno quindi cinque e non sette, come inizialmente previsto. Ad annunciare che la prossima puntata sarà la semifinale è stata proprio Ilary Blasi, nel corso della puntata di venerdì 30 settembre. I concorrenti rimasti in gara sono sei, ma inevitabilmente avremo più eliminazioni nel corso delle ultime puntate rimaste ( già dalla seconda i concorrenti eliminati sono stati due).

La notizia della chiusura anticipata arriva dopo una serie di critiche rivolte alla trasmissione di Canale 5, definita da molti telespettatori una copia mal riuscita di Tale e quale show e de Il cantante mascherato. Gli ascolti, sin dalla prima puntata, non sono stati affatto soddisfacenti e, settimana dopo settimana, la situazione non è migliorata. Da qui la decisione di anticipare la finalissima. Finalissima durante la quale, quindi, scopriremo chi si cela sotto le maschere di tutte le star che si sono esibite nel corso delle puntate.

In gioco sono rimasti Micheal Jackson, Mina, Pino Daniele, Lady Gaga, Loredana Berté e Claudio Baglioni. Chi salirà sul gradino più alto del podio?