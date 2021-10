Abbiamo rintracciato questo scatto di Vanessa Incontrada in cui è davvero irriconoscibile: avreste mai detto fosse lei, guardate qui.

Come giudichereste queste prima serate al timone di Striscia la Notizia? Seppure la sua professione da conduttrice sia affermatissima ed amatissima, per la prima volta in assoluto insieme ad Alessandro Siani, Vanessa Incontrada ha avuto la possibilità di sedersi dietro al bancone del famosissimo tg satirico. E di assumerne le redini in mano. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. A partire dalle ore 16:30, insieme al suo collega, la splendida attrice sarà tra gli ospiti della puntata di quest’oggi, Sabato 2 Ottobre, di Verissimo. Cosa racconterà la Incontrada alla padrona di casa? Chi lo sa! Anche se siamo certi che il loro momento sarà davvero indimenticabile.

In attesa di scoprire cosa succederà nel corso della puntata di quest’oggi, siamo andati a spulciare il suo profilo Instagram. Ed abbiamo rintracciato uno scatto del tutto inedito. Ovviamente, ci penseremo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, è davvero irriconoscibile!

Vanessa Incontrada irriconoscibile, eccola in questo scatto da piccola: che incanto!

Sul suo canale social ufficiale, lo sappiamo benissimo, Vanessa Incontrada non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa col suo amatissimo pubblico social. È proprio per questo motivo che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare uno scatto del tutto inedito. E in cui, come dicevamo precedentemente, è davvero irriconoscibile.

Siamo abituati ad ammirare tutta la bellezza di Vanessa Incontrada in tutte le sue apparizione televisive, l’avete mai vista però da piccola? Ci pensiamo noi ad ‘esaudire’ questa vostra richiesta. Spulciando il suo profilo Instagram, infatti, siamo riusciti a rintracciare uno scatto del passato piuttosto incantevole. Sia chiaro: non sappiamo quanti anni abbia in questa foto. Una cosa, però, è certa: è davvero splendida! E, badate bene, non siamo i soli a dirlo. Piuttosto, ce lo confermano anche i numerosi commenti che sono giunti a corredo del post in questione. Siete pronti anche voi a scoprire di che cosa parliamo esattamente? Eccola qui:

Diteci la verità: non è bellissima e dolcissima? Per noi, assolutamente si!