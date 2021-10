Sapete chi è la moglie di Alessandro Gassmann? La bellissima coppia di attori sta insieme da oltre vent’anni: anche lei è un’attrice.

Alessandro Gassmann è il celebre attore che in queste settimane stiamo vedendo in onda su Rai Uno nei panni di Giuseppe Lojacono nella serie tv ‘I bastardi di Pizzofalcone’. Classe ’65, è il figlio di Vittorio Gassman e Juliette Mayniel: ha seguito le orme del padre ed ha debuttato a soli 17 anni nel mondo del cinema. La carriera di Alessandro è piuttosto nota a tutti: ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? E’ sposato con la bellissima attrice da oltre 20 anni.

Alessandro Gassmann, anche sua moglie è una celebre attrice: sapete in che film ha recitato?

Alessandro Gassmann è sposato dal 1998 con la bellissima attrice Sabrina Knaflitz. Dalla loro unione, nello stesso anno, è nato Leo, oggi famoso cantautore.

Classe ’68, la donna è nata da papà piemontese di origini austriache e mamma romana: Sabrina ha recitato in diverse serie televisive e film, come ‘Tuttapposto’, ‘I fobici’. Il matrimonio tra i due attori va avanti da oltre 20 anni, senza pettegolezzi, senza scandali, solo tanto amore.

Hanno partecipato al red carpet del Festival di Venezia, ovviamente insieme: proprio il celebre attore ha pubblicato uno scatto dei fotografi sul suo canale Instagram.

Nel corso di un’intervista a Oggi, nel 2011, Alessandro Gassmann parlava così di sua moglie: “Sabrina è l’amore della mia vita, tutto ciò che sono lo devo a lei. Lei che si occupa del ragazzo, della casa, lei che gestisce il mio lavoro. Oltre al bene c’è la stima, è una donna che vale e non sgomita per stare in primo piano”.

