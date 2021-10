Anticipazioni Domenica In del 3 Ottobre: ritornano le amatissime sorelle della televisione

Anticipazioni della puntata di Domenica In del 3 Ottobre: ritornano le amatissime sorella della televisione italiana, incredibile!

Ci siamo: mancano ancora pochissime ore e, finalmente, Mara Venier sarà al timone della terza puntata di Domenica In. In diretta dallo studio televisivo di Roma, la splendida conduttrice televisiva anche oggi, Domenica 3 Ottobre, sarà la protagonista di un appuntamento davvero imperdibile. E, soprattutto, ricco di ospiti davvero incredibili. Nel corso della puntata precedente, ad esempio, abbiamo assistito ad un momento magico ed emozionante con Francesco Merola, in memoria di suo padre a distanza di 15 anni dalla sua scomparsa. Cosa dobbiamo aspettarci, però, dalla puntata di quest’oggi?

Stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni trapelate da TV Blog, sembrerebbe che questo sarà un appuntamento ricco di musica, cinema, cucina e molto altro ancora. Non credete, però, che le sorprese siano finite qui. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che ci sarà il ritorno delle gemelle più amate della televisione italiana. Di chi stiamo parlando esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Chi sono gli ospiti della puntata di Domenica In del 3 Ottobre: le anticipazioni

Chi sono, quindi, gli ospiti della puntata di Domenica In del 3 Ottobre? Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente!

Vi anticipiamo, la puntata di oggi sarà davvero imperdibile. Perché? Leggete un po’ quali sono gli ospiti di oggi:

Le Gemelle Kessler: avete letto proprio bene, si! Le amatissime sorelle della televisione italiana ritorneranno sul piccolo schermo insieme a Mara Venier. E, sia chiaro, non saranno affatto da sole. Su Tv Blog, infatti, si legge che nel ricordare i tempi d’oro della loro carriera, ci saranno anche loro: Vincenzo Mollica, Pino Strabioli, Fabio Canino e Pupo;

Claudia Gerini: in attesa del lungometraggio ‘La Giostra’, l’attrice si racconterà alla padrona di casa;

Giancarlo Vissani: che puntata imperdibile è se non si parla di cucina? Con l’amatissima chef si parlerà anche di questo. E chissà, magari vi verrà raccontata qualche ricetta succulenta?

Vito Dell’Aquila e Monica Contrafatto: reduce entrambi dalle ultime olimpiadi e paralimpiadi di Tokyo;

Alba Parietti e Cristiano Malgioglio: entrambi protagonisti indiscussi di Tale e Quale Show 2021;

Walter Nudo: presenterà il suo nuovo libro;

Tekemaya.

Insomma, un appuntamento imperdibile e ricco di ospiti formidabili.