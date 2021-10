Anticipazioni terza puntata I Bastardi di Pizzofalcone di Domenica 3 Ottobre: guai in vista per uno dei poliziotti, cosa accadrà?

Non vi aspettavate affatto l’appuntamento con I Bastardi di Pizzofalcone, vero? In via del tutto eccezionale, l’amatissima serie televisiva non andrà in onda Lunedì 4 Ottobre, come consueto, bensì Domenica. Tra pochissime ore, quindi, assisteremo alla terza puntata della fiction, ma cosa accadrà stasera? Appurato che il secondo appuntamento scorso ha visto l’ingresso di una new entry, Elsa Martini, e i bastardi alle prese con un caso piuttosto impegnativo, cosa succederà tra pochissime ore? Stando a quanto si apprende dal web, infatti sembrerebbe che la terza puntata sarà davvero imperdibile. E, soprattutto, vedrà dei guai in vista per uno dei poliziotti.

Da quanto si legge, sembrerebbe che l’episodio di questa sera sia intitolato ‘Rose Rosse’. E che, a quanto pare, vede uno dei poliziotti nei guai. Di che cosa parliamo? Ovviamente, al momento, non possiamo darvi moltissimi dettagli. Da quanto si legge, però, sembrerebbe che uno dei bastardi avrà a che fare con un omicidio. Davvero incredibile a credere, vero? A quanto pare, però, sembrerebbe essere proprio così.

I Bastardi di Pizzofalcone, anticipazioni terza puntata: cosa accadrà

Fino a questo momento, diciamoci la verità, abbiamo assistito a delle puntate de I Bastardi di Pizzofalcone davvero imperdibile, non c’è che dire. Da quanto si apprende da alcune anticipazioni, però, sembrerebbe che questa che andrà in onda tra pochissime ore non sarà affatto da meno. Al momento, sia chiaro, non abbiamo moltissime informazioni da darvi. Stando a quanto si apprende, però, sembrerebbe che uno dei bastardi sarà nei guai. E, pensate, si parlerà addirittura di omicidio. Chi tra Lojacono, Martini, Di Narco, Romano ed Aragona sarà implicato in questo affare?

La terza puntata de I Bastardi di Pizzolfacone, quindi, sarà ricca di colpi di scena, ne siamo certi. Ed è proprio per questo motivo che non vediamo l’ora di vederlo.

