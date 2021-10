In questo scatto è fotografata l’amatissima attrice de Il Segreto: così, la riconoscete?

Soap opera spagnola di grande successo, Il Segreto è andato in onda in Spagna dal febbraio 2011 al maggio 2020, mentre in Italia, dal giugno 2013 fino al 28 maggio 2021, quando è stata trasmessa l’ultima puntata in prima serata. Un’ultima puntata che ha tenuto con il fiato sospeso i telespettatori, fino all’ultimo minuto.

Leggi anche Ne Il Segreto era Bosco: l’attore oggi appare completamente diverso, difficile riconoscerlo così

Sono state dodici stagioni ricche di colpi di scena, a partire dalla prima, che ha visto al centro dell’attenzione, l’amore tra Tristan e Pepa. In questi anni, abbiamo avuto modo di vedere numerosi personaggi, vecchie conoscenze e new entry, e come dimenticare tutti i protagonisti che sono usciti definitivamente di scena. Osservate con attenzione questo scatto, la riconoscete? E’ la bellissima attrice de Il Segreto, in una foto pubblicata sul suo profilo social.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

E’ la bellissima attrice de Il Segreto in uno scatto social: così, la riconoscete?

Impossibile non amare Il Segreto, che per circa otto anni ci ha tenuto compagnia, immergendoci nelle strade di Puente Viejo. Con l’ultima puntata, i telespettatori hanno dovuto dire addio alla telenovela, con non poca amarezza. Tantissimi i personaggi che sono stati centrali.

Leggi anche Ne Il Segreto è stato Matias: l’attore lontano dal set appare completamente diverso

Da Donna Francisca, Raimundo, Pepa, Tristan, Emilia, Alfonso, Hipolito, e tanti altri ancora, sarebbe difficile citarli tutti. Anche l’attrice che vi abbiamo mostrato in foto, ha fatto parte della soap, e il suo personaggio è stato fondamentale a Puente Viejo. Così, in questo scatto social, la riconoscete?

Ebbene sì, è Marcela, personaggio interpretato dalla bellissima attrice Paula Ballesteros. La giovane rivela di essere incinta di Matias ed in seguito si sposano. La ricordate, vero? Paula è stata impeccabile nel vestire i panni di Marcela. Classe 1995, è giovanissima, ma può già vantare di diversi successi.