Beautiful, sapevate che alcuni figli degli attori hanno recitato nella soap? Ecco chi è apparso nell’amatissima serie e in che ruolo.

Un successo che dura da ben 35 anni, quello di Beautiful. La soap opera americana ancora oggi tiene incollati alla tv milioni di telespettatori in tutto il mondo, che seguono con passione le vicende della famiglia Forrester. Ma quanti personaggi sono passati in quel di Los Angeles in tutti questi anni? Ebbene, davvero tantissimi! Quello che forse non tutti sanno è che nella soap hanno recitato anche i figli di alcuni tra i protagonisti della serie!

Curiosi di scoprire di chi si tratta e quale ruolo hanno interpretato? Vi sveliamo tutti i dettagli di questa interessante curiosità!

Beautiful, tutti i figli degli attori che hanno recitato nella soap

Lo sapevate che i veri figli di alcuni attori di Beautiful hanno avuto un ruolo nella famosa soap? Proprio così! Non hanno recitato a lungo sul set della serie tv americana, ma è stato comunque bellissimo per le star dividere le scene con i loro piccoli! Si, perché si tratta di ruoli interpretati da bambini. Tra i più famosi ci sono i piccoli Jeremy Scott e Julian, i due figli di Katherine Kelly Lang ( Brooke Logan), nati dal suo primo matrimonio con Skott Snider. I piccoli hanno interpretato rispettivamente Rick neonato e Bridget neonata, i figli di Brooke anche nella soap!

Anche la sorella Katie Logan ha avuto la stessa sorte! L’attrice che la interpreta, Heather Tom, ha recitato con il suo vero figlio Zane Alexander Acor, nata dal matrimonio con James Achor: il piccolo ha recitato nel ruolo del figlio di Katie e Bill Spencer, Will. Sul set di Beautiful per qualche episodio anche il piccolo Ford Robert Clifton, figlio di Scott Clifton, l’interprete di Liam Spencer.

Seppur per poco, a causa della crescita dei personaggi col passare delle puntate, sarà stata un’esperienza unica per gli attori! E voi, conoscevate questa curiosità?