Antonino Cannavacciuolo presenta il suo nuovo Ristorante, Laqua Countryside: un vero e proprio luogo di benessere, tra relax e sapori. Ecco cosa offre lo chef ai clienti del suo nuovo ristorante.

Antonino Cannavacciuolo e sua moglie Cinzia hanno presentato il nuovo Ristorante Cannavacciuolo Countryside. Il famoso chef e volto televisivo ha deciso di aprire le porte del suo cuore ai suoi seguaci: nel cuore della Campania, sua terra d’origine, ha dato vita ad un nuovo progetto. Il cuoco, insieme alla sua dolce metà, ha inaugurato il Ristorante che celebra le sue radici. Si trova a Ticciano, in provincia di Napoli, e si tratta della casa in campagna dove è nato Antonino. Guidato dallo Chef Nicola Somma, il Ristorante Cannavacciuolo Countryside racconta le tradizioni della cucina napoletana: “La mia cucina è qui, a Ticciano, un mix tra le esperienze Campane e quelle Piemontesi, io e lo Chef Nicola Somma abbiamo fatto una grande ricerca sul territorio, vogliamo offrire il meglio di ogni prodotto stagionale” sono le parole dello chef.

Cannavacciuolo presenta ‘Laqua Countryside’: cosa offre ai clienti del suo nuovo ristorante

Antonino Cannavacciuolo dà vita ad un nuovo ristorante Cannavacciuolo Countryside: si trova a Ticciano, in provincia di Napoli, nel luogo dove è nato lo chef. “Nei piatti che abbiamo realizzato per questo nuovissimo Ristorante avranno spazio i prodotti di casa, i piccoli produttori locali e utilizzeremo anche i nostri ortaggi e il nostro olio, grazie agli appezzamenti di terra che circondano Laqua Countryside. Qui la cucina sarà sana e gustosa, proprio come quella dei miei ricordi d’infanzia” ha spiegato lo chef come riporta TgCom24, felice di aprire le porte di casa sua ai suoi seguaci.

Laqua Countryside può regalare ai suoi ospiti anche tanto relax: dispone di sei camere con vista mare, giardino, pergolato o borgo. Ogni stanza racconta un pezzo di storia del luogo: la stanza della Nonna, la stanza del Tuttofare, la stanza dello Zio Matto, la stanza del Curato, la stanza di Annarella, la stanza di Marina. A disposizione dei visitatori anche una piscina privata, una cantina dedicata alle degustazioni ed un’area benessere.