Il mix tra eleganza e comfort ha diviso il web: Chiara Ferragni ha seguito un trend ma non ha trovato tutti d’accordo. Ecco la foto scattata durante la Paris Fashion Week.

E’ di ritorno dalla Francia dove ha seguito la Paris Fashion Week. Chiara Ferragni, dopo la pandemia, è tornata nel suo mondo e non può che essere felice! Tra look casual e da sera ha lasciato decisamente il segno su Instagram. La famosa imprenditrice digitale ha documentato il suo viaggio sui suoi canali social pubblicando, ovviamente, le sue foto ed i suoi oufit! Ad attirare l’attenzione una foto in particolare: la Ferragni si attiene al trend che piace a molti amanti della moda, ma non a tutti! Ecco di che si tratta.

Abito da sera e calzini bianchi: Chiara Ferragni a Parigi segue il ‘trend’, il web si divide

Dove, se non a Parigi, indossare un meraviglioso abito color rosso fuoco? Chiara Ferragni negli ultimi giorni ha seguito la settimana della moda nella capitale francese ed ha, ovviamente, documentato il suo viaggio sui social. Scatti di sé in diversi look, dal più casual al più elegante, hanno fatto chiacchierare tutti.

In particolare, ad attirare l’attenzione, un abbinamento che ha diviso il web. Chiara ha scelto di seguire il ‘trend’ del mix eleganza e comfort. Labbra rosse, abito lungo da sera color rosso fuoco ed un paio di calzini bianchi, per di più bucati, sono i dettagli di un look che ha fatto chiacchierare tanto.

Il web si è diviso di fronte a questo abbinamento: se in tanti sono stati folgorati dalla bellezza ed eleganza della Ferragni, alcuni non hanno fatto a meno di polemizzare. “Calze bucate… nuova moda?”, “Calzini orrendi” sono alcuni dei commenti da parte di ‘haters’: per fortuna, sono pochi. Complimenti e richieste di lanciare la nuova moda comfy da parte di utenti Instagram sono davvero tantissimi!