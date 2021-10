Ricordate Clemente Russo al GF VIP? La redazione del programma prese una decisione drastica nel corso del suo percorso: l’ex pugile fu espulso. Ecco perchè.

Il napoletano, di Caserta, classe ’82, è il pugile con il maggior numero di incontri disputati di tutte le categorie e delle sigle dilettantistiche della boxe italiana. Sono numerosi i premi vinti da Clemente Russo nel corso della sua carriera: è stato anche il portabandiera della nazionale italiana nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi del 24 agosto 2008. Clemente ha saputo costruirsi una carriera anche nel mondo della televisione: vestirà i panni di ‘iena’ nella nuova edizione del programma, Le Iene, dopo esser stato vittima dei loro scherzi. Clemente ha partecipato a diversi reality: in tanti ricordano il suo percorso al Grande Fratello VIP, iniziato nell’edizione del 2013. Fu però espulso dal programma, allora condotto da Ilary Blasi. Ecco cosa successe.

Clemente Russo, lo ricordate al GF VIP? Fu espulso per un motivo ben preciso

Clemente Russo è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello VIP nel 2013. In tanti ricorderanno quell’anno: fu davvero difficile per il napoletano. Il percorso dell’ex pugile nella Casa più spiata d’Italia ebbe vita breve: fu espulso dal programma dopo alcune dichiarazioni piuttosto forti.

Cosa successe esattamente? Clemente Russo ed il suo ex inquilino della Casa, Stefano Bettarini, nel corso di una serata, furono protagonisti di una conversazione che fece scoppiare una vera e propria ‘bomba’. L’ex pugile commentò le vicende personali della coppia Bettarini – Ventura utilizzando una frase di cattivo gusto. Ne seguirono, ovviamente, scuse da parte dell’ex pugile: “Se ho detto cose pesanti, non era mia intenzione e chiedo scusa” ribadì in studio.

