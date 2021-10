Il suo esordio in Tv è avvenuto proprio con ‘Non è la Rai’: sono trascorsi 25 anni da quel momento, cosa fa oggi e com’è cambiata la sua vita.

Sono davvero tantissime le ragazze che hanno preso parte a Non è la Rai. E che, proprio con questo programma, non soltanto hanno sancito il loro esordio in tv, ma hanno saputo anche riscuotere un successo davvero impressionante. Tra questi, c’è anche lei: Alessandra Cotta. Entrata a far parte del programma qualche mese più tardi il suo debutto in tv, la giovanissima è riuscita a conquistare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno.

Leggi anche –> A Non è la Rai era tra le più amate: rivederla dopo circa 30 anni vi farà un certo effetto, la riconoscereste?

Occhi chiarissimi, viso angelico, sorriso favoloso e lunghi capelli castani, Alessandra Cotta ha incantato tutti i telespettatori del programma per la sua bellezza, ma anche per la sua immensa bravura. Tanto è vero che, ancora adesso, continua a decantare di un successo assoluto. Cosa sappiamo, però, su di lei? Ad esempio, appurato che la sua vita adesso è completamente lontana dalle telecamere, siete curiosi di sapere cosa fa oggi? Ci pensiamo immediatamente!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Non è la Rai ha determinato il suo successo: com’è la sua vita oggi dopo 25 anni? Nettamente diversa

Tra le tantissime ragazze che si sono alternate negli studi televisivi di Non è la Rai, è davvero impossibile non tenerla a mente. Stiamo parlando proprio di Alessandra Cotta, giovanissima ragazza che sin dal suo primo ingresso nel programma ha riscosso un successo davvero impressionante. È proprio per questo motivo che oggi,a distanza di 25 anni, siamo qui per raccontarvi com’è cambiata la sua vita e cosa fa oggi a distanza di tempo.

Leggi anche –> Dopo Non è la Rai la sua vita è fortemente cambiata: la ricordate? Eccola oggi dopo 17 anni

Da quanto si apprende, sembrerebbe che Alessandra abbia detto ‘addio’ al mondo della televisione. E che adesso si dedichi a tutt’altra professione. Sulla sua bio Instagram, infatti, si legge che il ‘cielo è il suo ufficio’. E che, attualmente, sia un’assistente di cabina. Per quanto riguarda, invece, la sua trasformazione, c’è ben poco da dire. Ai tempi di Non è la Rai, infatti, Alessandra era splendida. E lo è ancora adesso. Eccola qui:

Siete d’accordo con noi?