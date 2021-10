GF Vip, un personaggio molto discusso entrerà come concorrente: il clamoroso spoiler è spuntato nelle ultime ore.

La sesta edizione del GF Vip è iniziata solo da qualche settimana, ma nella casa più spiata della tv è successo già di tutto. Liti, incomprensioni ma anche primi amori: se il buongiorno si vede dal mattino, ne vedremo delle belle! In tanti, però, si chiedono: entreranno altri vipponi nel corso dei mesi, come è accaduto per lo scorso anno, o il cast è al completo? Ebbene, uno spoiler è arrivato da Casa Chi.

I giornalisti di Chi, in particolare Gabriele Parpiglia ha lasciato intendere che presto entrerà una nuova concorrente... e non una qualsiasi. Se entrasse davvero, in casa scoppierebbe un caos. Scopriamo i dettagli di questa anticipazione.

GF Vip, un personaggio molto discusso entrerà come concorrente: è un’ex di Temptation Island

Di caratteri forti e spigolosi, nella casa del GF Vip, ce ne sono già tantissimi, ma gli autori del programma potrebbero lanciare una nuova bomba. A spoilerarlo in modo velato è stato Gabriele Parpiglia, in diretta a Casa Chi. Alla domanda sulla possibile entrata di Valentina Nulli Augusti al GF, il giornalista ha risposto no con le parole, ma con la testa ha fatto il segno del “si”. Insomma, sembrava essere un vero e proprio spoiler, che è stato riportato anche da Amedeo Venza nelle sue storie:

Dopo il suo ex fidanzato Tommaso Eletti, già eliminato dal gioco, anche Valentina potrebbe approdare nel reality più spiato della tv. E siamo certi che non a tutti i vipponi farebbe piacere: l’ex di Temptation Island ha già avuto un confronto acceso con alcuni di loro, dalla parte di Tommaso. Non ci resta che attendere per scoprire se e quando Valentina varcherà la famosa porta rossa. E voi, cosa ne pensate? Valentina potrebbe essere utile alle dinamiche del gioco?