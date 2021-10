GF Vip, Sonia Bruganelli toglie sempre le scarpe in diretta: sapete quanto costano?

Vi sveliamo il marchio e il prezzo delle favolose scarpe che Sonia Bruganelli indossa durante le puntate del GF Vip: cifre da sballo!

La sua passione per la moda di lusso era già nota ai fan prima che diventasse una delle opinioniste del GF Vip 6. Nel corso di queste prime puntate della sesta edizione del reality, però, Sonia Bruganelli sta sfoggiando abiti di stilisti emergenti, come aveva anticipato prima di cominciare quest’avventura al fianco di Alfonso Signorini e Adriana Volpe.

Tuttavia c’è un dettaglio a cui non ha voluto assolutamente rinunciare: le scarpe firmate! I modelli che indossa durante la diretta sono sempre super lussuosi ed è impossibile non notarli.

Scopriamo qual è la griffe e quanto costano le sue “bambine”, come lei stessa le chiama.

GF Vip, le scarpe di Sonia Bruganelli sono extra lusso: il costo è stellare

A svelare tutti i dettagli sulle innumerevoli paia di calzature dell’opinionista è un video pubblicato da lei stessa su Instagram: si tratta di modelli firmati Casadei, con tacco a spillo, di un’eleganza e una classe uniche!

I décolleté neri con tacco gold indossati per la prima puntata si chiamano Blade Penny e costano 625 euro. Per il secondo appuntamento su Canale 5 Sonia ha scelto invece le Blade scintillanti in argento da 575 euro. Stessa cifra per le City Light Blade, (i décolleté sempre scintillanti in oro rosa) e per i décolleté rossi.

A proposito, avete notato che Sonia toglie sempre le scarpe ad un certo punto della serata? A quanto pare, si tratterebbe di una questione di comodità: “Le blade sono pazzesche ma 4 ore mi sfiancherebbero anche se calzassi delle Nike”.

In effetti, tra litigi, colpi di scena e clamorose rivelazioni, le puntate del GF Vip sono tutte molto intense e la fatica dopo un po’ comincia a farsi sentire. Come darle torto?