E’ la figlia di un famosissimo attore, giovanissima e bellissima, è già una star: la riconoscete in questo scatto?

In questo bellissimo scatto vediamo fotografata una bellissima attrice, ma anche una bravissima cantante. E’ molto giovane, classe 1993, è nata e cresciuta a New York prima di trasferirsi a Los Angeles con la famiglia all’età di undici anni. Proprio qui, l’attrice ha cominciato a studiare recitazione.

Ma, come vi abbiamo detto, è molto nota anche come cantautrice, tanto che un suo singolo, è stato scelto come colonna sonora di un famoso film. Osservate bene, vi abbiamo anticipato che, è la figlia di un famosissimo e amatissimo attore. La somiglianza tra padre e figlia è ben evidente: voi, l’avete riconosciuta?

Bellissima e giovanissima, è già una star: è la figlia di un famosissimo attore

La somiglianza tra padre e figlia è ben evidente, molti tratti sono praticamente gli stessi, in particolare i contorni degli occhi. La giovane che vediamo in foto è oggi una bravissima attrice ma anche una cantautrice.

La sua canzone ‘Nothing Ever None’ fa parte della colonna sonora del film Un giorno questo dolore ti sarà utile. Lei è Kathryn Hallagher, ed è la figlia di un attore molto famoso, e conosciuto in tutto il mondo. Per caso, il cognome, vi dice qualcosa? Ebbene sì, Kathryn è la figlia dell’amatissimo Peter Gallagher, e di Paula Harwood.

La star è nota soprattutto per il ruolo di Sandy Cohen nella serie televisiva The O.C. e per il ruolo di William Dodds, vice capo della polizia di New York in Law & Order – Unità vittime speciali. Impossibile dimenticarlo, vero? In questo scatto è fotografato insieme a sua figlia. Che dire, la somiglianza c’è ed è ben visibile. Questa foto padre e figlia è bellissima!