Ha trovato l’amore! Il volto noto di Rai 1 ha presentato il fidanzato

La vediamo ogni giorno in tv dal lunedì al venerdì: il noto personaggio di Rai 1 ha presentato al pubblico il nuovo fidanzato.

Ha annunciato di essersi fidanzata: la cantante che ogni giorno vediamo nel salotto di Oggi è un altro giorno su Rai 1 ha finalmente trovato l’amore. Stiamo parlando ovviamente di Jessica Morlacchi, ospite da fissa anche in questa stagione del programma pomeridiano condotto da Serena Bortone.

La 34enne ha presentato il suo fidanzato Davide, conosciuto tramite amici in comune. Jessica esordì nel mondo della musica da adolescente insieme al gruppo dei Gazosa con cui nel 2001 vinse Sanremo Giovani presentando la canzone “Stai con me (forever)”.

Sempre in quell’anno, la band lancia il tormentone estivo “www.mipiacitu” e l’anno dopo partecipa a Sanremo. Nel 2003 i Gazosa si sciolgono e Jessica per alcuni anni soffre di attacchi di panico e depressione, problemi che inevitabilmente rallentano la sua carriera.

Una volta guarita, ha partecipato ad alcuni programmi come The Voice of Italy, Ora o mai più e Tale e Quale Show.

Jessica Morlacchi presenta su Rai 1 il fidanzato: età, provenienza e lavoro di Davide

Oltre ai problemi di salute affrontati, Jessica ci ha messo un po’ anche per trovare la felicità in amore.

Ora però sembra finalmente che l’artista stia vivendo un periodo sereno accanto a colui che le ha rubato il cuore: Davide ha 28 anni ed lavora come pasticciere e cioccolatiere. Tra i due è nato subito un feeling speciale e da ormai qualche mese sono una coppia.

Siamo contenti per Jessica e le auguriamo tanta felicità!