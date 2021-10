L’abito viola scelto da Ilary Blasi ha fatto innamorare, ancora una volta, tutti i telespettatori: è senza dubbio lei il valore aggiunto di Star in The Star!

Una nuova serata all’insegna della musica e del divertimento è andata in scena giovedì sera, su Canale 5. Il terzo appuntamento di Star in the star ha regalato tanto intrattenimento ai telespettatori Mediaset: Daniela Martani e Adriano Pappalardo si nascondevano dietro le maschere di Madonna e Zucchero! Il pubblico televisivo ha potuto ammirare ancora una volta la bellezza di Ilary Blasi che riesce sempre a sorprendere chiunque. Non ha mai deluso le aspettative lady Totti: per ogni sera studia i suoi look e regala sempre outfit da capogiro! Dopo il total black ed il total white, arriva una tonalità super vivace! L’abito viola di Ilary ha lasciato il segno.

Ilary Blasi in viola conquista il pubblico di Canale 5: è lei il valore aggiunto di Star in The Star

Ilary Blasi ha saputo rubare la scena anche nella terza puntata dello show da lei condotto, Star in The Star. Nessuno può far a meno di non notare la sua bellezza e la sua eleganza! E’ comparsa, giovedì 30 settembre, sul palco dello show con un abito viola, un colore che le dona davvero molto!

La conduttrice ha indossato per il terzo appuntamento di Star in The Star un vestito firmato Lia Stublla, accompagnato da una maxi collana composta da catene ed un paio di tacchi a spillo firmati Le Silla! I decolletè scelti da Ilary hanno un valore di 577 euro!

Che dire? La Blasi, ancora una volta, ha rubato la scena su Canale 5! Che look sceglierà per la prossima puntata, la semifinale, del suo show in onda su Canale 5? Non ci resta che attendere il prossimo appuntamento in programma giovedì 7 ottobre!