Quando ha vinto la seconda edizione di ‘Io Canto’ era solo una ragazzina, sono trascorsi 11 anni: rivederla oggi vi lascerà di stucco!

Ricordate l’incredibile programma ‘Io Canto’? Andata in onda dal 2010 al 2013 e condotta dal mitico Gerry Scotti, la trasmissione dedicata al canto e ai suoi giovanissimi talenti ha riscosso un successo davvero impressionante sin dalla sua prima puntata. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante sia passato del tempo dal suo termine, i suoi protagonisti continuano a vantare di un clamore impressionante. Come dimenticare, ad esempio, il buon Cristian Imparato, vincitore della prima edizione del programma ed adesso volto amatissimo dello spettacolo italiano. Ma non solo. Ricordate, ad esempio, chi è riuscita a trionfare a fine seconda edizione?

Quando ha preso parte ed ha vinto la seconda edizione di ‘Io Canto’, da quanto si legge dal web, sembrerebbe che la giovanissima avesse poco più di 15 anni, adesso, invece, ne esattamente 11 in più. Ecco, ma siete curiosi di sapere com’è diventata? Ci penseremo noi. Anche se, vi anticipiamo, resterete davvero sconvolti!

Ha vinto ‘Io Canto’, ma sapete com’è diventata quella deliziosa ragazzina? Oggi ha 25 anni, guardatela!

Aveva poco più di 14 anni quando, per la prima volta in assoluto, Benedetta Caretta prendeva parte alla seconda edizione di ‘Io Canto’. E ne è uscita vincitrice. Da quel momento, la giovanissima cantante ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Sempre fedele a rispettare la sua passione per la musica, qualche anno più tardi la giovanissima Benedetta ha partecipato a ‘The Voice’. Ed, anche in quel caso, ha impressionato tutti con la sua immensa bravura. La domanda che, però, adesso vi facciamo è: sono trascorsi 11 anni dalla sua vittoria, ma com’è diventata?

Qualche mese fa, Benedetta Caretta ha compiuto ben 25 anni, ma siete curiosi di vedere com’è diventata? Ci pensiamo immediatamente a mostrarvela. Anche se, vi anticipiamo, è davvero uno schianto. Eccola:

Saranno anche passati anni dalla sua partecipazione al programma, ma concordate con noi nel dire che Benedetta è sempre bellissima? Non abbiamo assolutamente dubbi!