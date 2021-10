È stata una modella amatissima ed apprezzatissima degli anni ’90, oggi Linda Evangelista vive un dramma davvero incredibile: cos’è successo.

Dimenticarla è davvero impossibile: volto amatissimo della moda degli anni ’90, la splendida Linda Evangelista ha calcato la migliori passerelle italiane ed internazionali. Nata in Canada nel 1965 da genitori italiani, la giovanissima donna aveva un unico sogno nella sua vita: diventare una modella. Sin da piccolissima, dunque, si è impegnata per diventarlo. E, data la sua incredibile carriera, possiamo affermare a gran voce che ci è riuscita davvero alla grande.

Com’è diventata oggi? Ebbene: purtroppo, Linda Evangelista è la protagonista di un vero e proprio incubo. Come raccontato dalla diretta interessata sul suo canale Instagram, sembrerebbe che la splendida modella stia vivendo un dramma a causa di un intervento chirurgico non andato a buon fine. “Sono diventata una reclusa”, ha raccontato la modella. Spiegando, quindi, al suo numerosissimo pubblico perché, da diversi anni a questa parte, non figura più come presenza fissa. Cos’è successo esattamente? Scopriamo nel dettaglio le parole di Linda Evangelista.

Modella amatissima degli anni ’90, ora Linda Evangelista vive un dramma: cos’è successo

Entrata a far parte del mondo della moda quando era davvero giovanissima, Linda Evangelista è riuscita a cavalcare la cresta dell’onda in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che, insieme a Kate Moss, Naomi Campbell e tante altre, è diventata una modella super amata ed apprezzata degli anni ’90. In questi ultimi anni, però, come raccontato anche dalla diretta interessata, ha vissuto un vero e proprio dramma.

Cos’è successo? Come spiegato dalla Evangelista sul suo canale Instagram, sembrerebbe che un semplicissimo intervento estetico, denominato criolipolisi, l’abbia totalmente sfigurata. “Ha fatto l’opposto di quanto promesso”, ha detto la modella ai suoi sostenitori. “Invece di diminuire, ha aumentato le mie cellule adipose lasciandomi deformata in modo permanente, anche dopo aver subìto due interventi correttivi dolorosi e inutili”, ha continuato a dire. Spiegando, quindi, il motivo della sua assenza.

Insomma, un dramma non indifferente, da come si può chiaramente comprendere. E che, come ribadito dalla diretta interessata, le sta facendo vivere un incubo.