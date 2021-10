Oggi la maestra di canto è così ad Amici 21, ma ricordate com’era quando è entrata nel talent?

Amici di Maria De Filippi è tornato con una nuova scoppiettante ed emozionante edizione, pronta a sorprenderci e prenderci. Dopo il successo dell’edizione precedente, che ha toccato ascolti record, e ha visto la vittoria della prima ballerina donna, Giulia Stabile, adesso, ci aspettiamo nuovi colpi di scena.

Leggi anche Amici, l’hanno ricontattata dopo averla ‘bullizzata’ a scuola: Giulia Stabile ha risposto così

Quest’anno, sono tante le novità, a partire dal corpo insegnanti. Come abbiamo visto, Lorella Cuccarini è stata confermata, ma ha preso il posto di insegnante di canto. Come maestro di ballo, è stato scelto Raimondo Todaro. Confermati, invece, Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Concentrando la nostra attenzione proprio su quest’ultima, la Pettinelli oggi la vediamo così, bellissima, ma ricordate quando è entrata nel talent, nella prima edizione per lei?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Oggi, la maestra di canto è così ad Amici: ricordate quando l’abbiamo vista le prime volte nel talent?

Una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi andrà in onda oggi, domenica 3 ottobre. Sembrerebbe che, sarà una puntata ricca di colpi di scena. Sfide, eliminazioni e la conferma di maglie, saranno al centro della nostra attenzione.

Leggi anche Anna Pettinelli e il suo giovanissimo fidanzato: sapete che lavoro fa?

La prima puntata è andata in onda domenica 19 settembre, e abbiamo avuto modo di scoprire chi sono i professori quest’anno, e di conoscere la nuova classe di Amici. Anna Pettinelli, per la gioia dei migliaia di fan che la seguono, è stata confermata. La maestra di canto non smette di sorprenderci e conquistarci. In particolare, nella precedente edizione, il suo rapporto con Aka7even, è sempre stato al centro dell’attenzione. La Pettinelli è entrata nel corpo professori del talent, nel 2019. Voi ricordate come l’abbiamo vista?

Eccola in uno scatto ripreso prima di una puntata di Amici di Maria De Filippi. Ovviamente, sono passati appena due anni, e Anna è sempre la stessa. Col tempo, ha reso il suo look molto più grintoso, perchè, spesso, la vediamo indossare giacche di pelle molto particolari e a noi piace moltissimo!