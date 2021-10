Sapete com’è diventata famosa Paola Di Benedetto? E’ stata una delle prime italiane a ricoprire quel ruolo: non tutti conoscono questo particolare!

Abbiamo conosciuto a fondo la bellissima Paola Di Benedetto nella casa più spiata d’Italia. Classe ’95, di Vicenza, la showgirl e personaggio televisivo ne ha fatta di strada: oggi è una delle voci di RTL 102.5 ed ha diretto l’ultimo evento organizzato dalla radio, il Power Hits Estate 2021. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP ha saputo mostrare ai telespettatori italiani non solo la sua bellezza ma tanto altro: la sua sensibilità, genuinità ed il suo sorriso hanno conquistato tutti. Vittima di Scherzi A Parte nella puntata di domenica 3 ottobre, in tanti si chiedono quale sia stato il trampolino di lancio della splendida veneta. Siamo qui per spazzarvi via ogni dubbio!

Sapete com’è diventata famosa Paola Di Benedetto? Una delle prime italiane a ricoprire quel ruolo

Paola Di Benedetto oggi è uno dei volti televisivi più amato e seguito, nonché voce di RTL 102.5. La sua carriera diventa sempre più brillante: la giovane di Vicenza a soli 26 anni è un personaggio pubblico affermato grazie al suo talento.

Sapete com’è diventata famosa Paola? In tanti l’hanno conosciuta nel celebre programma d’intrattenimento, Ciao Darwin: nella sesta puntata della settima edizione scendeva le scale presentata come Madre Natura. Non tutti sanno però che la Di Benedetto è stata una delle prime italiane a ricoprire proprio quel ruolo: con la sua bellezza ed eleganza incantò davvero tutti.

Dopo la sua partecipazione al programma condotto da Paolo Bonolis, è entrata a far parte del piccolo schermo come concorrente de L’Isola dei Famosi. Hanno seguito i suoi ruoli in Mai dire talk su Italia Uno, e le sue ospitate a Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Paola, nel gennaio 2020, è entrata nella casa del Grande Fratello VIP e ne è uscita come vincitrice.