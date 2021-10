Lo ricordate ad Amici 20? Oggi ha completamente stravolto il suo look: gli ultimi scatti del cantante vi lasceranno a bocca aperta.

State seguendo la nuova edizione di Amici? La classe è quasi al completo, ma per i ragazzi sono già iniziate sfide ed ostacoli. In attesa di conoscerli meglio e scoprire come andrà il loro percorso nella scuola più famosa della tv, i fan non hanno certo dimenticato gli allievi della passata edizione. E, sui social, continuano a seguire le loro avventure e i loro impegni lavorativi. Ricordate Raffaele Renda, il cantante della squadra di Arisa?

Ebbene, dimenticate questo aspetto perché il ragazzo ha decisamente cambiato il suo look. In modo assolutamente notevole! Scopriamo come si è mostrato sui social qualche ora fa.

Cambio look drastico per il cantante di Amici 20: lo ricordate così, ecco com’è oggi

Un cambio look che non è passato inosservato, quello di Raffaele Renda. L’ex cantante di Amici 20 ha incantato tutti con la sua voce, durante la passata edizione del talent show di Maria De Filippi. E, ancora oggi, può contare su un grande numero di fan, che lo seguono e supportano, anche attraverso i social. È proprio su Instagram che poche ore fa Raffaele ha pubblicato un post che ha lasciato tutti senza parole. Un post che segna l’inizio di una nuova “era”, come scrive lui stesso nella sua didascalia: probabilmente un nuovo progetto musicale per lui. Ma anche un nuovo Raffaele! Date un’occhiata alla sua chioma:

Eh si, Raffaele ha tinto i suoi capelli di verde, salutando la sua chioma scura, con cui lo abbiamo conosciuto ad Amici. Dopo aver pubblicato il post, il cantante si è mostrato anche nelle sue stories, mostrando da vicino il suo nuovo look:

Il cantante è felicemente fidanzato con Martina Miliddi, anche lei ballerina di Amici 20. E voi, cosa ne pensate del nuovo look di Raffaele? Promosso?