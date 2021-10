È stato un concorrente di Amici, lo ricordate così? Oggi ha avuto una trasformazione impressionante: guardatelo, è incredibile!

È davvero impossibile dimenticarci di lui, non c’è che dire. Stiamo parlando proprio del bravissimo e talentuoso ballerino napoletano che, nel lontano 2010, ha preso parte ad Amici. Entrato a far parte della scuola nel corso della sua decima edizione, il giovanissimo ha saputo conquistare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che non è affatto un caso se, arrivato alla fase serale del programma, è riuscito anche ad aggiudicarsi uno dei posti sul podio. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Il suo talento, nonostante la sua giovane età, era davvero immenso.

Cosa fa, però, oggi? Sono trascorsi esattamente 10 anni dalla sua partecipazione ad Amici, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata la vita del giovane Vito? Ovviamente, ci penseremo noi a dirvi ogni cosa nel dettaglio. Quello che, però, vogliamo anticiparvi è un’unica cosa: la sua trasformazione. L’abbiamo rintracciato sui social. E, vi assicuriamo, siamo rimasti senza parole quando l’abbiamo visto.

Com’è cambiato Vito dopo Amici? Vederlo dopo 10 anni vi lascerà di stucco

Amatissimo dal pubblico di Amici, il percorso di Vito Conversano nell’ambitissima scuola non può essere assolutamente dimenticato. E, seppure non sia stato lui il vincitore di quell’edizione, il giovanissimo ballerino ha ugualmente cavalcato la cresta dell’onda. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? E, soprattutto, com’è cambiato?

Siamo riusciti a rintracciare Vito su Instagram e siamo rimasti completamente senza parole quando lo abbiamo visto. Non soltanto, stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che il ballerino abbia cambiato vita e sia diventato un personal trainer, ma anche la trasformazione del suo fisico è piuttosto impressionante. Lo ricordate com’era ad Amici? Benissimo: dimenticatevelo! Ecco come appare oggi l’ex ballerino del talent.

Davvero incredibile, vero? A distanza di anni, Vito appare in gran forma. Diteci la verità: voi l’avreste mai riconosciuto? In ogni caso, è davvero straordinario. Siete d’accordo?