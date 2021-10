Uomini e Donne, chi è Diego: età, lavoro e curiosità sul nuovo cavaliere del Trono Over, che in poco tempo si è fatto notare.

La nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata solo da qualche settimana, ma i colpi di scena nella trasmissione di Canale 5 sono stati giù tantissimi. Sono iniziate nuove conoscenze, sia per quanto riguarda il trono classico che il trono over: nasceranno nuovi amori nel programma di Maria De Filippi? Staremo a vedere! Nel frattempo conosciamo meglio uno dei nuovi cavalieri del parterre maschile: in poco tempo si è fatto notare, ricevendo una valanga di complimenti e consensi sui social.

Parliamo di Diego, che in studio ha iniziato una frequentazione con la dama Vittoria. Tra i due non sembra procedere per il meglio, ma in attesa di scoprire cosa accadrà, conosciamo meglio il nuovo arrivato.

Uomini e Donne, Diego è un nuovo cavaliere del Trono Over: sapete che lavoro fa?

Schietto, sincero e senza peli sulla lingua, Diego è una delle new entry nel trono Over di Uomini e Donne. Definito da Maria De Filippi il “romano” per eccellenza per via della sua praticità e per il modo di vedere la vita, il nuovo cavaliere ha conquistato i telespettatori in poco tempo. 42 anni, originario di Roma, Diego lavora nel bar tabacchi della sua famiglia. Di lui non sappiamo molto altro: non è ancora noto il cognome ed eventuali profili social, ma ben presto trapeleranno nuove informazioni.

Diego ha iniziato una conoscenza con Vittoria, che però sembra essersi interrotta per via della scelta di quest’ultima di uscire anche con Graziano. Per lo stesso motivo, Diego ha scelto di chiudere anche la frequentazione con un’altra dama, Valentina. Riuscirà il simpaticissimo romano a trovare l’amore nella trasmissione di Maria De Filippi? Non ci resta che attendere le prossime puntate. Appuntamento dal lunedì al venerdì alle ore 14 e 45.