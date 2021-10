La vita privata delle gemelle Kessler: sapete con chi sono state fidanzate?

Coi loro balletti le indimenticabili gemelle Kessler hanno segnato un’epoca: sapete proprio tutto sulla loro vita privata?

Le gemelle Kessler hanno fatto innamorare il pubblico italiano con il loro fascino intramontabile e ancora oggi restano dei miti indiscussi.

Erano gli anni ’60 quando Alice ed Ellen arrivarono qui da noi dalla Germania, loro Paese natale: nate a Nerchau, in Sassonia, lo scorso 20 agosto hanno compiuto 85 anni. La loro carriera artistica è iniziata prestissimo: a soli 6 anni, il loro papà le introdusse nel mondo della danza ma il loro talento abbracciava anche il canto.

A soli 11 anni entrarono nel cast del Teatro d’Opera di Lipsia e a 18 diventarono ballerine del celebre Palladium di Düsseldorf. Dopo aver raggiunto la fama tra la Germania e la Francia, nel 1961 approdarono alla tv italiana nel varietà Giardino d’inverno. Impossibile dimenticarle a Studio Uno, dove cantavano le famosissime sigle “Da-da-un-pa” e “La notte è piccola”.

Sulla vita privata delle gemelle Kessler c’è ancora oggi molta curiosità: sono o sono state sposate? Hanno figli? Di sicuro, nel loro passato troviamo ex fidanzati molto famosi, vediamo di chi si tratta.

Gemelle Kessler, curiosità sulla loro vita privata: cosa c’è da sapere

Le sorelle tedesche che in Italia hanno riscosso un successo clamoroso a partire dagli anni ’60 non si sono mai sposate e non hanno figli.

Ciò non vuol dire che nella loro vita non ci siano stati grandi amori. Alice è stata per molti anni in coppia con Marcel Amont e ha avuto una storia di quattro anni con l’attore Enrico Maria Salerno nonostante questi non fosse celibe e fosse addirittura padre.

Ellen invece è stata per 20 anni insieme all’attore Umberto Orsini e ha vissuto un flirt molto chiacchierato con Burt Lancanster.

Chissà che domani a Domenica In non raccontino altri particolari sconosciuti sul loro passato sentimentale: non perdetevi la puntata!