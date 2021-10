Durante il suo percorso a Vite al Limite, il paziente del dottor Nowzaradan è dimagrito ben 118 kg: trasformazione sconvolgente.

Nel corso di queste nove edizioni del programma, diciamoci la verità, abbiamo avuto la possibilità di ammirare alcune trasformazioni piuttosto sconvolgenti. Quella di cui, però, vi andremo a parlare tra poco, vi assicuriamo, vi lascerà davvero senza parole. Il quarantaduenne di Hagerstown ha deciso di partecipare al programma di Real Time per il suo peso piuttosto eccessivo, che purtroppo non gli consentiva di svolgere una vita normale. Con ben 318 kg, il protagonista della quarta stagione di Vite al Limite ha dimostrato sin da subito di avere serissima intenzione di ritornare in forma. E di potersi riappropriare della sua vita.

Com’è stato il suo percorso all’interno della clinica di Houston? Beh, davvero incredibile! Per tutti e 12 mesi del programma, il simpaticissimo quarantenne ha seguito attentamente e per filo e per segno tutto ciò che gli è stato imposto dal dottor Nowzaradan. E il risultato, vi assicuriamo, è stato davvero pazzesco. Con ben 118 kg in meno, l’uomo è letteralmente rinato. Ed ha avuto la possibilità di iniziare una nuova vita. Volete vederlo? Eccolo!

A Vite al Limite è dimagrito ben 118 kg: immagini ‘choc’

La storia di Chad Dean nel corso della quarta stagione di Vite a Limite è tra quelle che ha più catturato l’attenzione del pubblico. Entrato a far parte del programma con un peso che raggiungeva i 318 kg, l’uomo ha dimostrato sin da subito di aver un forte interesse a ritornare in forma. E di questo ce ne da ampia conferma il fatto che, nel giro di 12 mesi, l’uomo è dimagrito ben 118 kg.

La sua trasformazione, da come si può chiaramente comprendere, è piuttosto sconvolgente. D’altra parte, però, non può fare a meno di sottolineare quanto la forza di volontà di Chad sia stata nettamente superiore ad ogni cosa. Siete curiosi di sapere com’è diventato dopo il programma? Ci pensiamo immediatamente! Eccolo qui:

Arrivato a pesare 200 kg, Chad è la chiara dimostrazione che quando si vuole ottenere qualcosa, non c’è nulla che possa evitarlo. Complimenti!