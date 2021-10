Amici 2021, è successo in queste ultime ore: annuncio incredibile

Amici 2021, annuncio incredibile: è accaduto proprio in queste ultime ore, la notizia lascia sorpresi tutti i sostenitori del programma.

Avete seguito l’appuntamento di Amici 2021 di Domenica 3 Ottobre? Davvero imperdibile, vero? In onda in via del tutto eccezionale la Domenica pomeriggio anziché il Sabato pomeriggio, il talent di Maria De Filippi continua a regalare, puntata dopo puntata, delle emozioni davvero imperdibili. Anche voi, ad esempio, siete rimasti dispiaciuti dell’eliminazione di Mirko? Mandato in sfida con Dario, dopo aver riacquistato la maglia, il giovane Masia, purtroppo, ha perso. Ed è stato costretto a lasciare la scuola. Cosa ne pensate?

Sapete, però, cos’è successo in queste ultime ore? Sul profilo social ufficiale del programma, è stato dato un annuncio incredibile. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha lasciato di stucco tutti i telespettatori del programma. Ma di che cosa parliamo esattamente? Niente di ‘grave’, state tranquilli. Piuttosto facciamo riferimento ad una notizia sensazionale. E che, senza alcun dubbio, anche a voi lascerà senza parole. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amici 2021, annuncio incredibile: è accaduto proprio in queste ore, clamoroso!

È subito dopo la puntata di Domenica 3 Ottobre di Amici 2021 che, sul canale social ufficiale, del programma è comparso un vero e proprio annuncio incredibile. Un annuncio che, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato la reazione da parte dei sostenitori del talent, ma anche dei giovanissimi talenti. E li ha resi pazzi di gioia.

In queste ultime settimane, lo sappiamo benissimo, ciascun ragazzo sta avendo la possibilità di potersi esibire sulle note del proprio singolo. A partire da LDA fino a Nicol, ognuno di loro sta presentando la propria musica. È proprio in merito a questo che, in queste ultime ore, è accaduto qualcosa di impensabile. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Guardate un po’ questo annuncio:

Avete letto proprio bene, si! A partire dalle mezzanotte, sarà possibile ascoltare su tutte le piattaforme digitali gli inediti di Nicol, Alex e Tommaso. Ovviamente, si parte con loro. Piano piano, poi, avremo la possibilità di ascoltare tutti i singoli dei ragazzi. Cosa aspettate? Correte ad ascoltarli, no?