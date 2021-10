Amici 21, chi è Dario: età, Instagram e dove lo abbiamo già visto; conosciamo meglio il nuovo allievo della scuola.

La 21 esima edizione di Amici sta entrando nel vivo! La nuova classe della scuola più famosa della tv sta prendendo forma e, attraverso le sfide, nuovi allievi stanno entrando a far parte del talent. È il caso di Dario, che ha conquistato la felpa durante l’ultima puntata del programma, in onda domenica 3 ottobre. Un ingresso turbolento per il ballerino, che ha perso la sfida contro Carola, ma ha vinto quella contro Mirko, voluta dalla sua insegnante Veronica Peparini.

In attesa di scoprire come proseguirà il suo percorso nella scuola, conosciamo meglio il nuovo allievo della categoria ballo, che è entrato ufficialmente a far parte della scuola.

Dario è un nuovo allievo di Amici 21: conosciamo meglio il ballerino che ha vinto la sfida con Mirko

Dario è ufficialmente uno dei ballerini della ventunesima edizione di Amici. L’allievo è entrato nella scuola attraverso una sfida contro il ballerino Mirko, che è stato eliminato ed ha dovuto quindi lasciare la scuola. Cosa sappiamo del nuovo arrivato? Il suo nome è Dario Schirone e non è la prima volta che lo vediamo ad Amici! Il ballerino, infatti, come si può vedere anche da un post condiviso da lui su Instagram, ha partecipato ad una coreografia del serale del talent, nell’edizione del 2016. L’allievo ha già lavorato con Veronica Peparini, l’insegnante che lo ha fortemente voluto nella scuola e non ha nascosto di conoscerlo e di aver contribuito alla sua crescita artistica.

Dario è nato il 17 gennaio del 2004 in provincia di Taranto e ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della danza all’età di sei anni. Riuscirà ad arrivare al serale di questa edizione? Non ci resta che attendere le prossime puntate! Ricordiamo che Amici andrà in onda tutte le domeniche pomeriggio.