E’ sbocciato l’amore tra i due allievi di Amici di Maria De Filippi? A quanto pare tra il cantante e la ballerina potrebbe nascere qualcosa: ecco gli indizi.

Domenica 3 ottobre una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi ha regalato musica ed intrattenimento ai telespettatori di Canale 5. Nel terzo pomeridiano andato in onda non sono mancate sfide, prove ed esibizioni: nelle prime due puntate è stata formata la classe con le ‘leve’ scelte dai professori. Gli stessi però possono interrompere o assegnare altro tempo ai ragazzi per esprimersi al meglio durante la loro permanenza nella scuola. E mentre si cammina verso il serale, cominciano a spuntare fuori i primi ‘gossip’. Nell’ultima puntata andata in onda sono emersi i primi dettagli interessanti, è nata già una ‘simpatia’ tra due allievi? Ecco cosa è successo.

Amici, è sbocciato già l’amore nella scuola? Gli ‘indizi’ parlano chiaro: si parla solo di loro

Pare sia nata già una simpatia tra due allievi della scuola di Amici di Maria de Filippi. Tra Carola, ballerina, e Luigi, cantante, c’è del tenero?

La curiosità si è accesa quando, durante il pomeridiano di domenica 3 ottobre, Maria de Filippi, poco prima che iniziasse la sfida di Carola, si è rivolta a Luigi. “Sei agitato?” ha chiesto al giovane allievo: “Spero per Carola” è stata la risposta. “Ho fatto una domanda inopportuna?” scherzando, ha detto Maria. “No” ha risposto Carola.

Ed allora, è intervenuto anche il professore Raimondo Todaro: “Ci chiedevamo io e la maestra Alessandra, mi ha chiesto se c’era l’inciucio?”. “Io ho chiesto ‘C’è simpatia?'” ha replicato subito la Celentano.

“C’è stima per la danza, per la musica” ha concluso Maria, senza dar modo ai giovani di rispondere. La risposta corretta la conoscono i due giovani allievi: nascerà un amore o è davvero solo stima? Staremo a vedere…