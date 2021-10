Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata del GF Vip di Lunedì 4 Ottobre: senza alcun dubbio, sarà una puntata scoppiettante.

Ci siamo! Manca davvero pochissimo ed Alfonso Signorini sarà al timone di una nuova puntata del GF Vip. In onda a partire dalle ore 21:45, l’appuntamento di questa sera, Lunedì 4 Ottobre, senza alcun dubbio, sarà piuttosto imperdibile. Cosa accadrà? Ci penseremo noi a dirvi ogni cosa. E a darvi tutte le anticipazioni del caso. Prima di farlo, però, facciamo un piccolo rewind. E ricordiamo cos’è successo, invece, nel corso della puntata di Venerdì 1 Ottobre.

Lo scorso appuntamento del GF Vip, lo sappiamo benissimo, è stato piuttosto imperdibile. È trascorso poco meno di un mese dall’inizio del reality, eppure possiamo dire di essere entrati nel vivo del gioco. Pochi giorni fa, infatti, è scoppiata un’accesa lite tra Alex Belli e Samy Youssef. Che, come raccontato anche nel corso dell’ultima diretta, ha provocato un confronto tra Soleil ed Ainett e un’esclamazione dell’ex corteggiatrice piuttosto infelice. Esclamazione che, nel corso della diretta, ha suscitato non poche reazione da parte dei diretti interessati e dei presenti in studio.

Insomma, l’ultima diretta è stata davvero imperdibile. Lo sarà anche quella di stasera, Lunedì 4 Ottobre? Scopriamo cosa potrebbe accadere.

GF Vip, puntate del 4 Ottobre: le anticipazioni, cosa accadrà?

Cosa accadrà, quindi, nel corso della puntata del GF Vip di Lunedì 4 Ottobre? Al momento, purtroppo, non ci sono anticipazioni ufficiali. Fatto sta che, senza alcun dubbio, si toccheranno degli argomenti piuttosto ‘caldi’. Di che cosa parliamo, ad esempio? Beh, la risposta è davvero semplice: Lulù e Manuel. I due, dopo il bacio scambiatosi sotto le coperte qualche settimane fa, sembrerebbe aver perso il loro equilibrio. Sarà finita? Chi lo sa!

Ma non è affatto finita qui! In queste ultime ore, ha fatto il giro del web un video che ritrae Alex Belli e Soleil Sorge parlare in giardino. Alfonso Signorini vorrà parlare di questo loro feeling? Chi lo sa! Una cosa, però, è certa: c’è solo amicizia da parte di entrambi.

Infine, si scoprirà chi sarà il primo nominato di Venerdì 8 Ottobre. Dal televoto aperto Venerdì scorso tra Amedeo, Samy, Davide e Nicola, quindi, si scoprirà chi è il meno preferito del pubblico. E il primo ad andare in nomination la prossima volta.

Insomma, per noi sarà una puntata piuttosto imperdibile. Cosa ne pensate voi?