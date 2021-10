Anticipazioni Bastardi di Pizzofalcone quarta puntata

Anticipazioni della quarta puntata de I Bastardi di Pizzofalcone: la squadra di poliziotti avrà a che fare con un grasso caso, la spunterà?

Davvero imperdibile la puntata de I Bastardi di Pizzofalcone di Domenica 3 Ottobre, vero? Come darvi torto! Per la prima volta in assoluto, abbiamo realmente visto uno dei ‘bastardi’ in serissima difficoltà. Cosa accadrà, però, nel corso della quarta puntata? In onda nuovamente di Lunedì, la serie televisiva si appresta a regalare un altro incredibile colpo di scena ai suoi carissimi telespettatori. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, infatti, sembrerebbe che la squadra di poliziotti ha a che fare con un grosso caso. In cui, badate bene, non c’entra soltanto la vittima, ma anche la camorra. O, perlomeno, loro così credono inizialmente.

L’episodio che andrà in onda Lunedì 11 Ottobre si intitolerà Nozze. E, come dicevamo precedentemente, vedrà i Bastardi di Pizzofalcone alle prese con un caso piuttosto ostico. Che, ovviamente, riusciranno a superare brillantemente, anche se con non pochissime difficoltà. Scopriamo tutto quello che occorre sapere.

I Bastardi di Pizzofalcone dell’11 Ottobre, le anticipazioni: caso complicatissimo per i poliziotti, cosa accadrà

Lunedì 11 Ottobre, quindi, I Bastardi di Pizzofalcone sono pronti a regalare un nuova ed imperdibile appuntamento al loro pubblico italiano. Ma cosa accadrà? Ebbene: come dicevamo precedentemente, l’appuntamento è intitolato ‘Nozze’. E vedrà la squadra di poliziotti intenti ad indagare per l’omicidio di una giovanissima donna qualche ora prima delle sue nozze.

Il corpo della giovane donna, di nome Francesca, viene ritrovato con indosso l’abito da sposa. La vicenda sarà piuttosto intricata. Perché Francesca non è altro che la futura sposa di Giovanni, figlio di uno dei boss della camorra più conosciuti dei dintorni di Pizzofalcone. Da qui, quindi, si capisce che la squadra di poliziotti dovranno risolvere ben due casi.

Cosa succederà, quindi? I Bastardi riusciranno a risolvere questo grosso caso? E, soprattutto, chi sarà stato l’assassino della giovane e bella Francesca? Al momento, è ancora tutto da scoprire! Anche se siamo certi che ne vedremo sicuro delle belle.

L’appuntamento è sempre lo stesso: Lunedì 11 Ottobre intorno le 21:30 su Rai Uno. Noi ci saremo, voi?