Barbara D’Urso, non solo lei usa le luci: chi altro lo fa e come appare in tv

Barbara D’Urso, non solo lei usa le luci: chi altri lo fa e come appare in tv.

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate e apprezzate della televisione italiana. Negli ultimi mesi, per quanto riguarda la sua posizione in Mediaset, ci sono state molte novità. Dai palinsesti annunciati, abbiamo avuto modo di apprendere gli spostamenti messi in atto.

Leggi anche GF Vip, Sonia Bruganelli toglie sempre le scarpe in diretta: sapete quanto costano?

La presentatrice, al momento, è al timone di Pomeriggio Cinque, e lo fa in maniera impeccabile. Live Non E’ la D’Urso e Domenica Live, per questa stagione, non sappiamo in futuro, non andranno in onda. Proprio in queste sue trasmissioni, spesso, non sfugge al pubblico, il fatto che, appare avvolta da luci molto forti e profonde, quasi da non far vedere bene il viso. Ma sembrerebbe che, la scelta di queste luci sia dovuta all’insicurezza, come dichiarato da Barbara, in un’intervista a La Repubblica. Ma, non è solo lei ad usarle, anzi, è un accorgimento ben accolto nel mondo dello spettacolo.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Barbara D’Urso, non solo lei usa le luci: chi altro lo fa e come li vediamo

Nelle sue trasmissioni, Barbara D’Urso è sempre impeccabile. Da settembre, è al timone di Pomeriggio Cinque. Il format, ha avuto un cambiamento, e parlerà solo di attualità. Come abbiamo già accennato, la conduttrice appare spesso avvolta dalle luci.

Leggi anche Barbara D’Urso torna in onda, ma c’è qualcosa di diverso: un ‘dettaglio’ che non poteva passare inosservato

Come dichiarato in un’intervista a La Repubblica, pare che la scelta di utilizzarle, le diano più sicurezza. Ma non è solo la bella conduttrice partenopea ad usarle. Anche Bianca Berlinguer, nel programma Cartabianca, è apparsa avvolta da luci bianche molto forti. Queste, si focalizzano molto sul viso, quasi da cancellare i piccoli segni sul bel volto della conduttrice.

La D’Urso e La Berlinguer non sono le sole, però, abbiamo avuto modo di vedere anche Federica Panicucci avvolta in questa aurea bianca molto evidente. Una scelta che sembrerebbe essere condivisa dalle conduttrici e che in televisione non è rara, anzi, è molto appoggiata.