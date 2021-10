Beautiful, è stato il grande amore di una Forrester: oggi l’attore è irriconoscibile; avete capito chi era il suo personaggio nella soap?

Appassionati di Beautiful, siete sicuri di ricordare proprio tutti i personaggi che in questi 35 anni hanno fatto parte della soap? Sono davvero tante, infatti, le persone passate in quel di Los Angeles, che, nel bene o nel male, sono stati coinvolti nelle vicende della famiglia Forrester. Anche il personaggio interpretato dall’attore che vi mostriamo in foto!

Lui ha addirittura sposato una delle sorelle Forrester: una bellissima storia d’amore, quella dei due protagonisti. Siete riusciti a riconoscerlo? Vi facciamo fare un bel tuffo nel passato!

In Beautiful ha sposato una delle sorelle Forrester: avete capito chi è questo attore?

Forse non tutti lo sanno, ma Ridge e Thorne Forrester hanno ben tra sorelle! Tra queste c’è lei, Kristen, che ha avuto una emozionante storia d’amore. Con chi? Col giovane stilista latino Antonio Dominguez, che tutti chiamavano Tony! Una storia d’amore nata per caso e che ha dovuto affrontare molte difficoltà: a partire dalla scoperta dello stilista di essere positivo al test dell’HIV. Inizialmente, l’uomo ha lasciato la Forrester per paura di contagiarla, ma l’amore è stato più forte di tutto. I due si sono sposati e, durante la luna di miele in Africa, hanno conosciuto il piccolo Zende, un bambino orfano che è entrato subito nel loro cuore. Il bambino è stato adottato dalla coppia, che dopo un po’ è uscita dalle scene principali. Kristen di tanto in tanto appare nella soap, mentre Tony ha fatto la sua ultima apparizione nel 2013.

Ad interpretare il giovane stilista è stato Paulo Benedeti, attore colombiano, che oggi ha 4 anni e si occupa di una società immobiliare. E voi ricordate il suo personaggio a Beautiful?